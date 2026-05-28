Quién es la famosa que está a punta de ser desalojada de su casa

La vida de Gisela Bernal atraviesa un momento de máxima tensión tras años de conflictos legales que se remontan a su separación en 2015. La bailarina, que residía en una casa de Palermo junto a su hijo, enfrenta ahora la pérdida definitiva de su propiedad. En las últimas horas se conoció la resolución judicial que marca el fin de una larga disputa económica que la mantuvo enfrentada a su expareja, Ariel Diwan.

Según detalló el periodista Pepe Ochoa, la situación no tiene vuelta atrás puesto que "Ayer se terminó de dictaminar y quedó firme el pedido de desalojo". El origen del escándalo se centra en una deuda por honorarios con sus propios abogados que comenzó entre 100 y 150 mil dólares, pero que creció significativamente por los intereses.

A pesar de que la vivienda tiene un valor superior a 1 millón de dólares, el incumplimiento derivó en un embargo y posterior remate. Respecto al proceso, el panelista explicó que "Tuvieron muchas instancias para llegar a un acuerdo con su abogado, pero ella nunca se presentó ni apeló".

El inmueble, que se encuentra con su fachada en malas condiciones, ya fue adquirido por un nuevo dueño en la subasta. Por su parte, Ariel Diwan compartió su alivio tras lo que describió como una pesadilla de 11 años.

El productor teatral aseguró que "Siempre le quise comprar, pero nunca nos poníamos de acuerdo" y remarcó que "Estoy al tanto hace mucho tiempo de esto". Aunque la propiedad pertenece en un 50 por ciento a cada uno, la magnitud de la deuda de Bernal provocó que los abogados buscaran cobrarse con la venta total del bien. Actualmente, la bailarina manifestó estar al tanto del desalojo, aunque evitó profundizar en detalles públicos.