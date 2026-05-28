Las hamburgueserías y locales gastronómicos de distintos departamentos de San Juan se preparan para una nueva edición de “La Noche de las Hamburguesas”, una propuesta que buscará reunir promociones y sabores locales durante la noche del jueves 28 de mayo.

La actividad se desarrollará entre las 20 y las 00 horas y contará con comercios adheridos en Capital, Rawson, Rivadavia y Chimbas. La iniciativa apunta a potenciar el movimiento gastronómico y ofrecer descuentos y combos especiales para quienes decidan salir a comer o pedir desde sus casas.

En Capital participarán “Paula y Nuche”, ubicado en Avenida Paula Albarracín y Nuche; “La Gringa”, “Super Panchos Express”, “Los de la Ale” y “Don Sosa Eventos”, todos en Plaza Estación Belgrano; además de “Sabores del Caribe”, sobre Avenida España 409 Norte.

En Rawson estarán presentes “A Comer”, en Conector Sur y Castaño; “A Comer 2da Sucursal”, en Mendoza y Félix Aguilar; “Street Food Juli”, en Vidart y Antonio Caggiano, en el barrio Hualilán; y “A Tu Gusto”, sobre Mendoza antes de Agustín Gómez.

También se sumará “Como en Casa”, ubicado en Emar Acosta Manzana A Casa 10 del barrio UOYEPU, aunque trabajará únicamente con “solo envíos y entregas”. Para pedidos, el local habilitó el número 2645574479.

En Rivadavia participarán “Emma Fast Food”, en Ignacio de la Roza antes de Comercio, y “Don Fernández Food Truck”, ubicado en Ignacio de la Roza y Los Jesuitas Sur. En tanto, en Chimbas estará presente “Saturno”, sobre Benavídez antes de Maradona.

Desde la organización invitan a “vivir una noche única con promociones, hamburguesas y los mejores sabores de San Juan”, en una jornada que buscará reunir a fanáticos de este clásico gastronómico en distintos puntos de la provincia.