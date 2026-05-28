El Renatre detectó trabajadores rurales sin registrar, salarios por debajo de lo establecido y falta de condiciones básicas en distintos establecimientos agrícolas de San Juan durante los operativos realizados en el primer semestre de 2026. Según el organismo, las irregularidades continúan siendo una constante en el empleo rural, especialmente entre trabajadores temporarios dedicados a cosechas y tareas de temporada.

De acuerdo al último balance del organismo, en lo que va del año se realizaron 68 fiscalizaciones en fincas vinculadas principalmente a cultivos de olivo, vid, frutos secos y hortalizas. En esos procedimientos fueron relevados 946 trabajadores.

Precarización y falta de registración

La jefa de la delegación local del Renatre, Marcela Conde, explicó a DIARIO HUARPE que uno de los principales problemas detectados sigue siendo la falta de registración laboral y las deficientes condiciones de trabajo en algunas explotaciones rurales.

“Lamentablemente, en el sector rural es constante encontrarnos con esta situación. El primer punto es la falta de registración de los trabajadores y también que el trabajador no tiene la asistencia que corresponde; por ejemplo, no tienen agua potable al alcance ni elementos de protección personal”, señaló.

Además de las irregularidades laborales, desde el organismo también advirtieron sobre incumplimientos salariales durante las cosechas temporales. Según detalló Conde, la escala vigente establece que un cosechador de aceituna debería percibir alrededor de $4.500 por cajón en mano, aunque durante las inspecciones encontraron pagos considerablemente inferiores.

“Nos hemos encontrado con trabajadores que están cobrando $2.000 o $3.000 por cajón”, indicó la funcionaria.

Menos trabajadores y mecanización

El escenario se da en un contexto donde el trabajo rural atraviesa cambios productivos importantes. Desde el Renatre observaron una menor cantidad de personas trabajando en el campo respecto de años anteriores, una situación que atribuyen tanto a la mecanización de algunas actividades, especialmente en la cosecha olivícola, como también a los bajos salarios ofrecidos.

Según explicó Conde, esta combinación genera cada vez más dificultades para conseguir mano de obra temporal durante las temporadas de cosecha.

Resistencia durante las inspecciones

Otro de los puntos que preocupa al organismo son las dificultades para realizar los controles en determinadas fincas. Según reconoció Conde, durante algunos operativos hubo resistencia de empleadores ante las inspecciones.

“La resistencia de los empleadores la tenemos siempre porque saben que alguna irregularidad podemos llegar a detectar. En ocasiones no nos han dejado ingresar a los establecimientos a relevar a los trabajadores”, afirmó.

Ante estas situaciones, el Renatre trabaja de manera conjunta con la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y deriva las actuaciones correspondientes a la Subsecretaría de Trabajo para avanzar con los reclamos y eventuales sanciones.

Fiscalizaciones durante todo el año

Desde el organismo sostienen que las fiscalizaciones continuarán durante el resto del año, especialmente en épocas de alta demanda de mano de obra rural, donde históricamente aumentan los casos de informalidad laboral en San Juan.

Para denuncias anónimas sobre irregularidades o explotación, el organismo recordó que se encuentra habilitada la línea gratuita 0800-776-7366 o su sitio web oficial.