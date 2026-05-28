Cómo hacer tortilla de papas al horno con queso más saludable

La cocina hogareña siempre busca ese equilibrio entre lo rico y lo práctico, y pocas recetas generan tanto respeto como la tortilla de papas. Lograr el punto justo sin que se pegue o el temido momento de darla vuelta en la sartén suele ser un desafío para muchos. Por suerte, existe una alternativa infalible que gana cada vez más fanáticos porque se prepara íntegramente al horno, resultando mucho más liviana y fácil de resolver para cualquier comida familiar.

Esta versión se destaca por ser más digerible ya que las papas no se fríen, sino que se utilizan previamente cocidas. Para empezar, se deben saltear cuatro cebollitas de verdeo, un diente de ajo y dos morrones, uno rojo y otro verde, en una sartén con aceite de oliva durante unos 10 minutos.

Una vez que los vegetales estén tiernos, se combinan con 175 gramos de papas cortadas en cubos que ya deben estar listas. El origen de esta propuesta, tomada del blog El placer del paladar, suma queso y crema para obtener un resultado más húmedo.

El secreto de la cremosidad está en el ligue. En un recipiente aparte se baten cinco huevos con 110 gramos de crema de leche y 175 gramos de queso rallado. A esta mezcla se le suma sal, pimienta y ciboulette picado antes de integrar todos los vegetales salteados. Todo el contenido se vuelca en una fuente rectangular de aproximadamente 30 por 20 centímetros, previamente aceitada para evitar que se pegue.

Para que no se seque, el tiempo de cocción es fundamental. El horno debe estar precalentado a 190 grados y la preparación requiere entre 30 y 40 minutos. Se sabe que está lista cuando la superficie luce dorada, los bordes se despegan y el centro se nota firme pero aún conserva humedad. Una recomendación esencial es dejarla reposar unos 10 minutos antes de cortarla para que las porciones salgan perfectas y se luzcan en la mesa.