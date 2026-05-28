Durante siglos, la figura de María Magdalena quedó atrapada entre el misterio, la religión y las teorías más controversiales del cristianismo. Sin embargo, en las últimas décadas, una serie de textos antiguos reavivó un debate explosivo entre historiadores, teólogos y especialistas bíblicos: ¿fue solamente una discípula de Jesús o tuvo un rol mucho más importante dentro de los primeros grupos cristianos?

El eje de la discusión aparece en los llamados evangelios gnósticos, manuscritos hallados en Egipto a mediados del siglo XX y considerados apócrifos por la Iglesia. Entre ellos sobresale el Evangelio de María Magdalena, un texto fragmentado donde ella aparece como una figura central, receptora de enseñanzas secretas de Jesús y enfrentada directamente con el apóstol Pedro. Para muchos investigadores, este detalle revela que existieron disputas de poder dentro del cristianismo primitivo.

La polémica creció todavía más por el contenido del Evangelio de Felipe, donde María Magdalena es mencionada como la “compañera” de Jesús. Algunos autores interpretaron esa palabra como una prueba de una posible relación sentimental o matrimonial. Otros historiadores sostienen que la traducción original puede referirse simplemente a una discípula cercana y que no existe evidencia concluyente de un vínculo amoroso.

A esto se suma otro dato que alimentó siglos de confusión: durante mucho tiempo, María Magdalena fue presentada como prostituta arrepentida, aunque los evangelios canónicos jamás la describen de esa manera. Diversos especialistas atribuyen esa imagen a interpretaciones impulsadas por sectores de la Iglesia medieval, especialmente tras un sermón del papa Gregorio I en el siglo VI.

Hoy, la discusión continúa abierta. Mientras algunos académicos creen que María Magdalena pudo haber tenido un liderazgo clave en las primeras comunidades cristianas, otros consideran que las teorías modernas exageran el contenido de los textos gnósticos y mezclan historia con ficción. Lo cierto es que, dos mil años después, su figura sigue despertando preguntas capaces de dividir incluso a los mayores expertos del mundo religioso.