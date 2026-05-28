Defensa al Consumidor puso en marcha un sistema de audiencias conciliatorias virtuales

La Dirección de Defensa al Consumidor, bajo la órbita del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, dio un paso fundamental hacia la descentralización de la justicia administrativa. A partir de ahora, los sanjuaninos podrán asistir a sus audiencias conciliatorias a través de un nuevo sistema virtual, evitando la obligatoriedad de trasladarse hasta las oficinas centrales ubicadas en el Centro Cívico.

Esta iniciativa surge como respuesta a una demanda histórica de los vecinos que residen en los departamentos más alejados de la provincia. Hasta la implementación de este formato, el ciudadano podía iniciar su denuncia en su comuna, pero para la instancia de conciliación era imprescindible viajar hasta la ciudad de San Juan. Esto no solo implicaba altos costos de transporte y pérdida de horas de trabajo, sino que, en muchos casos, derivaba en el abandono del reclamo por la imposibilidad logística de llegar a la capital.

Equidad territorial y acceso a la justicia

Con la puesta en marcha de estas audiencias remotas, el organismo garantiza una verdadera equidad territorial. El sistema permite que el vecino se presente en la delegación departamental más cercana a su domicilio y participe de la audiencia con el asesoramiento y acompañamiento del personal profesional local.

La virtualidad permite que el vecino pueda estar presente en su audiencia desde una sede oficial cercana, con acompañamiento del personal profesional y sin perder la inmediatez ni la seguridad jurídica del acto conciliatorio.

Un avance hacia la administración inclusiva

Este cambio en la modalidad de atención no solo moderniza el sistema, sino que fortalece la tutela judicial efectiva para todos los consumidores, sin importar su ubicación geográfica. Al eliminar las barreras de distancia, se busca proteger de manera más eficiente los derechos de quienes habitan en los puntos más distantes del territorio.

De esta manera, el gobierno provincial avanza hacia una administración más inclusiva y cercana, simplificando trámites burocráticos y convirtiendo a la tecnología en una herramienta fundamental para proteger el bolsillo y los derechos de cada sanjuanino.