La tensión en Medio Oriente alcanzó un punto crítico este jueves, luego de que la Guardia Revolucionaria de Irán confirmara el bombardeo contra una base militar de Estados Unidos en territorio de Kuwait. Esta ofensiva se produce como una respuesta directa a los ataques ejecutados horas antes por el ejército estadounidense contra instalaciones cercanas al aeropuerto iraní de Bandar Abbas, profundizando una escalada bélica que mantiene al mundo en alerta.

El mensaje oficial, difundido por la televisión estatal iraní, fue contundente: "Tras la agresión perpetrada esta mañana por el ejército estadounidense invasor contra una posición en las afueras del aeropuerto de Bandar Abbas, la base aérea estadounidense que sirvió de origen al ataque fue atacada". Si bien las autoridades kuwaitíes confirmaron la recepción de ataques con misiles y drones durante la madrugada, aún no se ha especificado el alcance de los daños en la instalación alcanzada.

Una noche de fuego en el Golfo

El enfrentamiento fue el corolario de una jornada de alta intensidad. Según reportes de medios norteamericanos como CNN y The New York Times, el Ejército de Estados Unidos había ejecutado previamente una operación en la ciudad portuaria de Bandar Abbas, logrando derribar cuatro drones y neutralizando un centro de control con el objetivo de impedir nuevos lanzamientos.

Estas acciones se enmarcan en lo que el Pentágono definió como medidas de "autodefensa". El capitán Tim Hawkins, vocero del Mando Central de EE.UU., aseguró que la ofensiva se llevó a cabo "para proteger a las tropas estadounidenses de las amenazas planteadas por las fuerzas iraníes", haciendo referencia a los movimientos detectados en sistemas de misiles y al reciente hundimiento de dos lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria que operaban en el estrecho de Ormuz.

Un escenario de incierto desenlace

La comunidad internacional observa con preocupación este nuevo capítulo de confrontación directa. Funcionarios estadounidenses sugieren que el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica podría estar realizando una demostración de fuerza para medir los límites de la administración estadounidense en pleno proceso de negociación.

El panorama en el Golfo de Omán y el mar Arábigo sigue siendo extremadamente volátil. Mientras las potencias intercambian golpes, la reapertura del estrecho de Ormuz, punto estratégico para el comercio mundial, parece, por ahora, una posibilidad cada vez más lejana, sumergiendo a la región en una espiral de violencia de consecuencias impredecibles.