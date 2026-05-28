Por culpa de Wanda Nara, Icardi y la China Suárez no viajarán al Mundial

Mauro Icardi y la China Suárez están terminando su romántica travesía por Japón para regresar a la Argentina. Aunque el reencuentro con sus hijos es inminente, la alegría del viaje se vio empañada por una noticia judicial que afecta directamente sus planes para las próximas semanas. El futbolista figura actualmente en el Registro de Deudores Alimentarios de la Ciudad de Buenos Aires, una situación que le impide cumplir con uno de los deseos más grandes de su pareja.

La panelista Naiara Vecchio explicó la situación en televisión al asegurar que "La China quería viajar a Estados Unidos, pero los deudores alimentarios no pueden ir al mundial" y detalló que finalmente "Van a ver el Mundial desde Argentina. La China quería viajar a Estados Unidos, pero los deudores alimentarios no pueden ir a los partidos" debido a las restricciones vigentes. A pesar de que el deportista puede circular por diferentes países, existen convenios específicos que truncaron esta posibilidad de asistir al evento deportivo.

Sobre los motivos técnicos de esta prohibición, Vecchio reveló que Icardi "Tiene la casa embargada, por eso puede entrar y salir del país, pero hay una colaboración entre la Ciudad y EE.UU para que los deudores no puedan ir" al torneo. Por este motivo, la periodista confirmó que "La China quería ir, pero van a pasar junio acá" mientras intentan organizar su futuro familiar y el descanso de los próximos meses.

El panorama legal sumará un nuevo capítulo, cuando los abogados de Icardi y Wanda Nara se junten en una audiencia. El objetivo es definir cómo pasarán los días de receso sus hijas. Cabe recordar que durante el verano habían acordado que la mediática podía viajar a Uruguay con las menores, mientras que el jugador debía permanecer en territorio argentino para compartir tiempo con ellas.