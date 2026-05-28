Un nuevo principio de incendio registrado durante la noche del miércoles volvió a generar preocupación entre vecinos del barrio La Estación, en Rawson, donde una misma vivienda ya fue escenario de tres episodios similares en apenas una semana.

Según informaron fuentes policiales y de Bomberos, el hecho ocurrió en una casa ubicada en el sector 2 del complejo habitacional. En esta oportunidad, el foco ígneo afectó ropa de cama dentro del inmueble, aunque las llamas pudieron ser sofocadas rápidamente por las personas que se encontraban en el lugar antes de que el fuego se propagara.

De acuerdo con los datos aportados por personal de Bomberos, se trata de la tercera intervención realizada en esa vivienda durante los últimos siete días. Todos los casos fueron catalogados como principios de incendio debido a que siempre hubo ocupantes dentro de la propiedad que lograron controlar la situación antes de que se agravara.

Sospechas por conflictos entre vecinos

Las autoridades indicaron además que efectivos del Comando Radioeléctrico llevan más de dos semanas asistiendo al lugar por distintos problemas y enfrentamientos entre vecinos del sector.

Las situaciones conflictivas se concentran principalmente en las manzanas 9 y 10 del sector 2 del barrio La Estación, donde se habrían producido reiterados inconvenientes desde hace varias semanas.

En ese contexto, investigadores y personal de Bomberos sospechan que los incendios podrían estar relacionados con conflictos vecinales previos, aunque hasta el momento no trascendieron detenciones ni denuncias formales vinculadas directamente a los hechos.