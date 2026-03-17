Confirmaron quiénes son los inesperados conductores de La Peña de Morfi

Telefe puso fin a la incertidumbre que rodeaba el futuro de su clásico dominical, que integra entrevistas, música y cocina en vivo. Tras un periodo de versiones cruzadas que mencionaban a figuras como Soledad Pastorutti o Laurita Fernández, la periodista Karina Iavícoli reveló en LAM la resolución de la emisora.

Según detalló la panelista, “se confirmó la nueva dupla de La Peña: Diego Leuco y Carina Zampini”. Con este anuncio, Leuco ratifica su lugar al frente del formato que ya lidera desde hace años, disipando los rumores sobre su posible salida.

Por su parte, Carina Zampini regresa a la pantalla de Telefe para ocupar el espacio dejado por Lizy Tagliani. La conductora, que recientemente estuvo al frente de El gran premio de la Cocina en El Trece y participó en el streaming de LUZU TV, vuelve a un formato que conoce profundamente por haber sido la compañera de Gerardo Rozín en la versión diaria del programa.

Esta experiencia previa la posiciona como una opción natural para aportar familiaridad y dinamismo a la nueva temporada, manteniendo el estilo cálido que caracteriza al ciclo musical y gastronómico.