En los últimos días, a través de las redes sociales, Ayelen Márquez, la hermana de Francisco, el motociclista que perdió su vida en abril del año pasado por una presunta picada en la zona de El Pinar, comentó que fue víctima de una serie de amenazas y comentarios intimidantes dirigidos hacia ella y su familia. Si bien las acciones generaron gran preocupación, la joven docente dijo que aún guarda el silencio por pedido del abogado querellante Néstor “Roly” Olivera para no entorpecer el proceso que tiene imputado a Gonzalo Castro Salinas. Sin embargo, dijo a DIARIO HUARPE que no quiere dejar pasar mucho más tiempo para presentar las pruebas recopiladas a las autoridades competentes.

“Tengo guardado los videos. Tengo guardada cada una de las capturas, desde las visualizaciones de mis redes sociales, de la solicitud de amistad, los mensajes hirientes. Tengo todo documentado, pero hablé con el abogado y me dijo que aún no es oportuno presentarlo”, afirmó Ayelen.

Sin embargo, la joven que pide justicia por la muerte de su hermano dejó en claro que dentro de poco tiempo todas las amenazas, visualizaciones sospechosas y otros elementos probatorios serán revelados al público. En ese sentido, explicó en la puerta del Palacio de Tribunales que estos registros, meticulosamente guardados en su celular, arrojarán luz sobre la identidad de aquellos que se dedican a difundir el miedo y la inseguridad en la provincia.

Cabe destacar que Ayelen había dicho que estaba recibiendo solicitudes de personas que se encuentran en el grupo de "Flameando Bajito", un grupo que aparentemente se encarga de realizar carreras clandestinas en distintos lugares de la provincia de San Juan. En diálogo con este medio, la víctima de estas amenazas reveló que, “lamentablemente, las intimidaciones continúan”.

La familia Márquez volvió a presentarse en la puerta de Tribunales. Imagen DIARIO HUARPE.

En ese contexto, la joven docente expresó su preocupación no solo por su propia seguridad, sino también por la comunidad en general de la provincia. “No quiero guardarme nada. Siempre digo que si me lo guardo, les estoy haciendo también un mal a todos, porque si un homicida mató a Fran, también puede matar a alguien más. Yo hoy en día no tan solo lucho por mi hermano, lucho por cada uno de ustedes, lucho por mí, para la seguridad nuestra de que un homicida que corre picadas no esté suelto y pueda volver a sucederle a otras familias”, agregó.

Desestiman la primera impugnación por parte de la defensa

En una breve audiencia, Fernando Bonomo, el abogado defensor de Gonzalo Castro Salinas, desestimó el primer pedido de incriminación que había sido presentado después que la jueza Celia Maldonado rechazó el primer acuerdo de juicio abreviado presentado por la defensa y fiscalía. Se trata de la audiencia que tuvo lugar el 19 de febrero y fue seguida por otra el 7 de marzo, en la cual la defensa del imputado desistió de la impugnación. Sin embargo, el desistimiento debía ser aceptado por el juez de impugnación, lo cual se decidió en la audiencia más de este miércoles.

Gonzalo Castro Salinas asistió a la breve audiencia celebrada en Tribunales. Imagen DIARIO HUARPE.

Según la defensa, decidieron continuar con el proceso, a la espera de la segunda impugnación. En relación con el segundo pedido, Bonomo confirmó que ya está en curso y es probable que recaiga sobre algún otro juez mediante concurso. Los argumentos presentados para pedir la desestimación por parte de la jueza fueron que el “fallo era arbitrario, contradictorio y estaba fuera de los marcos legales”.

Cabe resaltar que Castro Salinas se encuentra en libertad durante el desarrollo del caso. Respecto a los pasos a seguir, hay dos aspectos distintos relacionados con la misma causa. Por un lado, se debe tratar la impugnación presentada por la fiscalía y la defensa contra la resolución del 7 de marzo que negaba el juicio abreviado. A esto se le suma que se debe continuar con la investigación penal preparatoria, ya que la fiscalía solicitó 90 días adicionales para profundizar en las pruebas relacionadas con el delito que se sostiene que ocurrió.

La familia del imputado ha expresado su preocupación por la posibilidad de que se le otorgue una condena condicional y que no sea enviado a prisión. Sin embargo, más allá de las pretensiones de la familia, existen fundamentos jurídicos que respaldan la acusación de un delito doloso, ya que se sostiene que hubo una conducta delictiva intencional relacionada con el manejo imprudente del vehículo.