En búsqueda de defender el campeonato, Argentina va por todo en cuartos de final de la Copa América. En Estados Unidos, los dirigidos por Scaloni, con Messi a la cabeza, buscarán meterse en semifinales. Si bien el 11 titular no está definido, ya se empiezan a avisar quienes podrían ingresar desde el minuto 0. El encuentro se disputará en el NRG Stadium de Houston a las 22 horas.

La buena noticia para la hinchada argentina es que Messi será titular. El 10 tuvo una molestia en su pierna, que después se dio a conocer que era una fuerte contractura. Luego del triunfo contra Chile, Messi se realizó un estudio, una ecografía que marcó la contractura. La molestia se hizo aguda a las 48 horas del duelo ante los trasandinos.

Publicidad

Cómo llega Argentina

La albiceleste llega invicta de la fase de grupos y con la valla invicta también, ya que el “Dibu” Martínez se hizo fuerte en los tres palos. Fue 2-0 vs. Canadá, 1-0 vs. Chile y 2-0 vs. Perú. Dentro de estos resultados, cabe destacar la actuación de Lautaro “Toro” Martínez, quien pudo convertir en más de una oportunidad y está en un buen momento dentro de la Scaloneta.

Posible formación

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández o Gio Lo Celso; Lionel Messi, Julián Álvarez o Lautaro Martínez, Nico González o Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.