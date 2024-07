Este jueves 4 de julio, el cantautor, pintor y poeta español, Joaquín Sabina dio una noticia que conmocionó a sus incondicionales, ya que expresó que se retirará definitivamente de los escenarios. Pero antes de que esto pase, realizará una gira internacional, demostrando que pese a los problemas de salud que tuvo, dará una despedida a lo grande. El tour comenzará en febrero del 2025 y recorrerá varios países, entre ellos, Argentina.

Fue el propio Sabina el que contó a sus fans a través de Instagram: "Tengo una noticia que creo que debo compartir con ustedes" ha comenzado. "Ya sé que en la última gira, alguna vez, aunque no en voz muy alta, dije que esa sería mi última gira grande. He cambiado de opinión. Lo pasé tan bien y fue tan emocionante estar en América, en España y en más lugares con mis músicos sobre el escenario, que he decidido hacer una última gira de despedida. Tanto que se va a llamar Hola y adiós", reveló.

"Esta sí será de verdad la última. Empezará a finales de enero de 2025 en América y luego en Europa, y espero que nos veamos ahí. Un abrazo grande. Sé que no me vais a fallar, yo prometo no fallar tampoco" finalizó.

Una gira con la que el cantante de '19 días y 500 noches' pondrá el broche de oro a más de 50 años sobre los escenarios y de la que, por el momento, se desconocen los detalles. 'Hola y adiós' será "un último nocaut emocional y una veintena larga de temas que son ya plegarias del sueño imposible del amor".

Donde comenzará la gira

El tour arrancará en febrero del año entrante y durará 11 semanas. Entre los países a los que irá están: México, Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Argentina. Luego de la gira en Latinoamérica, seguirá por Europa, para recorrer su país natal con varias fechas y demás países del viejo continente.