Argentina eliminó a Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, pero el lateral izquierdo Marcos Acuña y el defensor Gonzalo Montiel llegaron al límite de amarillas, por lo que se perderán el partido de semifinales ante Croacia.

En la derrota frente a Arabia Saudita por 2-1, los dirigidos por Scaloni no sufrieron amonestados. No obstante, frente a México, Montiel se convirtió en el único argentino que vio la amarilla tras una fuerte falta sobre Erick Gutierrez a los 43 minutos del primer tiempo.

Ante Polonia, la amarilla le tocó al jugador Acuña a los cinco minutos del segundo tiempo, para luego ser reemplazado por Nicolás Tagliafico a los 15'.

De esta forma, el ex River y el defensor surgido de Ferro no podrán estar a disposición del entrenador Lionel Scaloni. En tanto, quienes fueron amonestados ante Países Bajos no corren peligro de perderse el séptimo cruce, ya sea final o tercer puesto, ya que se limpian las tarjetas.

En el Mundial Qatar 2022, las tarjetas amarillas se limpiarán a partir de las semifinales. ¿Qué significa esto? Que luego de los partidos de cuartos de final, todos los jugadores vuelven a cero en lo que refiere a amonestaciones y no pueden ser suspendidos (al menos por ese tema) para la final o partido por el tercer puesto.

Vale aclarar que si un jugador llega a su segunda amarilla en el torneo en el partido de cuartos de final, igualmente deberá cumplir la suspensión en las semifinales. Es decir, las amonestaciones se limpian desde las semis, pero no así las sanciones ya existentes.