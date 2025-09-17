Copa Libertadores: hora, TV y formaciones de River Plate vs. Palmeiras

La Copa Libertadores se enciende con un choque de alto voltaje. Este miércoles a las 21:30, River Plate recibirá a Palmeiras en el estadio Monumental para el partido de ida de los cuartos de final. El enfrentamiento, que ya tiene antecedentes que avivan la rivalidad, pondrá a prueba a dos equipos con aspiraciones serias de llegar a la final. El ganador de esta serie se medirá con el vencedor del cruce entre San Pablo y Liga de Quito.

El equipo de Marcelo Gallardo llega al duelo en un gran momento. Tras un triunfo clave ante Estudiantes, que lo dejó como líder del Torneo Clausura y de la tabla anual, el "Millonario" buscará consolidar su buen presente en el plano internacional. La principal novedad de River es el esquema táctico: el 3-5-2 utilizado en La Plata le dio una solidez defensiva que el entrenador volvería a aplicar. Gallardo debe definir al reemplazante del mediocampista Giuliano Galoppo y se inclinaría por Kevin Castaño, aunque también se espera el regreso de Gonzalo Montiel al carril derecho. La única duda del DT reside en la defensa, donde Lucas Martínez Quarta y Paulo Díaz se disputan un lugar en la zaga central.

Un antecedente que River no olvida

El historial de cruces de eliminación directa entre ambos en la Libertadores le da una ventaja a Palmeiras, que se impuso en las semifinales de 1999 y 2021. El recuerdo más reciente es doloroso para los de Núñez, que, a pesar de haber ganado 2-0 en Brasil, fueron eliminados por el 3-0 en la ida en el Monumental. A esa amarga experiencia se sumó la polémica anulación de un gol de Montiel, una herida que la afición de River espera sanar este miércoles.

Por su parte, el conjunto de Abel Ferreira arriba a Buenos Aires con la moral por las nubes. El "Verdão" viene de golear a Internacional en el Brasileirão con una actuación brillante de Vitor Roque y se mantiene como escolta del líder. A pesar de su buen momento, el entrenador portugués tiene dos dudas en su once inicial: en el lateral derecho, el argentino Agustín Giay compite con Khellven, mientras que en el mediocampo, el flamante refuerzo Andreas Pereira podría ser de la partida en lugar de Lucas Evangelista.

El partido será arbitrado por el venezolano Jesús Valenzuela y se podrá seguir en vivo a través de FOX Sports, Telefe y Disney+.

Formaciones probables

River: Franco Armani; Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Marcos Acuña; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Palmeiras: Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustravo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Mauricio; José Manuel López, Vítor Roque y Felipe Anderson. DT: Abel Ferreira.