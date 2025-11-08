Franco Colapinto cerró una jornada difícil en Interlagos. Luego del fuerte accidente que sufrió durante la carrera Sprint del Gran Premio de Brasil, el piloto argentino de Alpine no logró avanzar de la Q1 en la clasificación y deberá largar desde la 18° posición este domingo en el Autódromo José Carlos Pace.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, consiguió meterse en la Q3 y partirá noveno, lo que evidenció la diferencia de rendimiento entre ambos monoplazas. Tras bajarse del auto, Colapinto habló con la prensa y explicó las complicaciones que arrastró su A525 luego del impacto: “Difícil. Después del cambio de chasis, de todo el auto entero, se sintió medio raro. No tenía buena performance y toda la qualy me costó mucho. Muy agradecido con el equipo, pero íbamos muy lentos y no tenía el ritmo que necesitaba”, reconoció el piloto de Pilar.

Desde Alpine confirmaron que, tras los daños sufridos en la Sprint, se cambiaron varias piezas clave del auto: “El equipo ha cambiado el chasis, la caja de cambios y ha instalado elementos de la unidad de potencia utilizados anteriormente en el coche nº 43”. Sin embargo, los ajustes no lograron devolverle la competitividad.

“Cambiamos el auto entero. Cuando cambiás el chasis, hay cosas que revisar. No íbamos nada rápido hoy. Un día duro para el equipo, pero muy agradecido que hayan puesto el auto en pista”, amplió Colapinto en diálogo con ESPN.

El argentino también expresó su frustración por no poder igualar el rendimiento de Gasly: “Pierre demostró que el auto está muy bien este fin de semana y con el choque de la Sprint no pudimos mostrar el potencial que tenía”.

El incidente que complicó su fin de semana se produjo durante la Sprint, cuando Colapinto perdió el control al pisar un piano mojado en la S de Senna, donde previamente habían despistado Oscar Piastri y Nico Hülkenberg. “Tiraron agua en la pista, creo que Norris. Se fue Piastri, después Hulkenberg, y cuando pasé yo, perdí el auto. Fue una sorpresa”, explicó.

La clasificación de este sábado se desarrolló con pista seca. Colapinto registró un tiempo de 1:10.632, mientras que Gasly marcó 1:09.885, una diferencia de 0.747 segundos entre ambos. El Gran Premio de Brasil se correrá este domingo desde las 14:00 (hora argentina) y tendrá un total de 71 vueltas.