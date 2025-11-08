Una mujer de 80 años fue hallada sin vida este sábado dentro de un canal de riego en el departamento de 25 de Mayo. La víctima fue identificada como Pabla Elba Leyes, vecina de la zona de La Chimbera y madre del concejal departamental, Alberto Plaza.

Según informó la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, el hallazgo ocurrió alrededor de las 13:25, sobre Ruta Provincial N°279, entre calles 24 y 25. De acuerdo a lo informado por Fiscalía, Leyes residía frente al canal y solía cruzar la ruta para arrojar la basura en un tarro plástico, lavarlo y regresar a su domicilio.

Según el testimonio de su nieto, la mujer había sido vista por última vez cerca de las 11 de la mañana mientras limpiaba su casa. Se presume que, en momentos en que realizaba sus tareas habituales, resbaló y cayó al canal, siendo arrastrada unos 160 metros por la corriente.

El canal de riego, de 1,93 metros de ancho y 70 centímetros de profundidad, tenía un importante caudal de agua al momento del accidente. Una vecina notó que el tarro de basura obstaculizaba el paso del agua y, al retirarlo junto a otro vecino, descubrieron el cuerpo de la mujer.

Personal de la Comisaría 32ª, Criminalística y la Brigada de Delitos Especiales trabajó en el lugar junto al médico legista Facundo Roy, quien examinó el cuerpo y determinó que no presentaba signos de violencia, estimando un tiempo de fallecimiento de unas seis horas.

El cuerpo fue levantado y trasladado para la correspondiente autopsia judicial. Intervienen en el caso el fiscal Nicolás Schiattino y la ayudante fiscal Roxana Fernández.