La Conmebol realizó el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 y los equipos argentinos ya conocen a sus rivales en el certamen continental. En total, 32 clubes fueron distribuidos en ocho zonas de cuatro integrantes cada una.

River Plate será cabeza de serie del Grupo H y enfrentará a Red Bull Bragantino, Blooming y Carabobo. El equipo dirigido por Eduardo Coudet vuelve a disputar este torneo luego de 12 años y buscará repetir el título conseguido en 2014.

Por su parte, Racing integrará el Grupo E junto a Caracas, Independiente Petrolero y Botafogo, en un grupo que incluye la reedición de la final de la Recopa Sudamericana 2024 frente al conjunto brasileño.

San Lorenzo también tendrá un grupo exigente. Compartirá zona con Santos, Recoleta de Paraguay y Deportivo Cuenca de Ecuador, en una fase inicial que se disputará entre abril y mayo.

Además, otros equipos argentinos como Deportivo Riestra y Barracas Central participarán del torneo en los grupos F y G, respectivamente, marcando su debut en competencias internacionales.

El formato establece que los líderes de cada grupo avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que los segundos deberán disputar un repechaje. La fase de grupos comenzará la semana del 7 de abril y se extenderá hasta el 28 de mayo.

El torneo se reanudará el 11 de agosto con los cruces eliminatorios y tendrá su final el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

Así quedaron los grupos de la Copa Sudamericana