Miles de venezolanos en Buenos Aires celebraron en el Obelisco la captura de Nicolás Maduro

Una marea de banderas amarillas, azules y rojas inundó esta tarde los alrededores del Obelisco porteño, donde miles de venezolanos residentes en Argentina se autoconvocaron para celebrar la noticia de la captura de Nicolás Maduro.

Los festejos comenzaron a gestarse desde tempranas horas de la mañana, incluso antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara oficialmente la detención del líder chavista. Impulsados por las primeras informaciones, los venezolanos empezaron a acercarse al emblemático monumento con banderas, carteles y consignas a favor de una "Venezuela libre".

Publicidad

Con el correr de las horas, la concentración fue ganando volumen, alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas. La escena estuvo dominada por un clima de júbilo y emoción contenida, donde se mezclaron los cantos patrióticos con testimonios personales cargados de significado. En un gesto de acompañamiento, el Gobierno de la Ciudad anunció que, al caer la noche, iluminaría tanto el Obelisco como el Puente de la Mujer con los colores de la bandera venezolana.

Medidas de seguridad y otro foco de manifestación

Ante la creciente concurrencia, el Gobierno de la Ciudad dispuso un refuerzo del operativo de seguridad en los alrededores del Obelisco. Las autoridades señalaron que se trataba de una medida preventiva, teniendo en cuenta que las manifestaciones políticas pueden derivar en conflictos entre grupos ideológicamente opuestos.

Publicidad

Paralelamente, otro punto de la ciudad atrajo la atención de las fuerzas de seguridad. En las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, comenzó a concentrarse un grupo de personas contrarias a la administración Trump y al operativo militar que derivó en la captura de Maduro, lo que motivó el despliegue policial en esa zona para garantizar el orden.