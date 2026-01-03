Un hombre de 74 años falleció tras desmayarse en la pista de un boliche

Carlos Cueito, un hombre de 74 años, falleció anoche en el local bailable "El Manjar Bailable" de San Martín, tras desmayarse en medio de la pista de baile. Según informaron fuentes oficiales y el comunicado del establecimiento, el hecho ocurrió durante la primera fiesta del año del conocido boliche, que suele convocar a un público adulto mayor.

Los hechos ocurridos en la pista de baile

El incidente se registró cerca de las 00:15 horas en el local ubicado en la esquina de Pasco y Soler, en el barrio Córdoba. Según relatos recogidos por medios locales, Carlos Cueito se encontraba bailando cuando súbitamente se desmayó. A pesar de la asistencia médica inmediata que se le brindó, el hombre sufrió una descompensación generalizada y falleció en el lugar.

Personal de emergencias acudió al sitio y confirmó el deceso. Las primeras investigaciones, a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín, indican que la causa más probable del fallecimiento fue un infarto. Por orden de las autoridades, el cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital Perrupato para los trámites legales correspondientes.

La reacción del establecimiento y la polémica posterior

A través de sus redes sociales, "El Manjar Bailable" emitió un comunicado oficial en el que confirmó el suceso y expresó sus condolencias. "Desde El Manjar Bailable queremos informar que, en el inicio de la jornada del primer baile del año, se produjo una situación médica de extrema gravedad en la pista de baile", comenzó el texto.

El comunicado detalló que se activaron los protocolos correspondientes de manera inmediata y que se dio aviso a los servicios de emergencia. "Acompañamos con profundo respeto y dolor a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento", agregaron desde la administración del local, que también anunció que esta noche abrirá sus puertas con normalidad.

Sin embargo, esta decisión y el desarrollo de los hechos generaron controversia. Varias personas que se encontraban en el lugar durante el incidente denunciaron en redes sociales que, tras el desmayo del hombre, la música continuó sonando y otras personas siguieron bailando mientras se aguardaba la llegada de la Justicia y los servicios de emergencia.

El contexto del lugar y la investigación en curso

"El Manjar Bailable" es un establecimiento ampliamente conocido en San Martín, particularmente entre el público de la tercera edad, que frecuenta sus bailes. El fallecimiento de Carlos Cueito ha conmocionado a la comunidad local y a los habituales concurrentes al lugar.

La Oficina Fiscal de San Martín continúa con la investigación de rigor para determinar con exactitud las circunstancias del deceso. Si bien todo apunta a una causa natural derivada de un problema cardíaco, el procedimiento legal sigue su curso.