Murió el hombre de 80 años atropellado en la intersección de Brasil y Mendoza

Horacio Víctor Lucero, un hombre de 80 años, falleció en la madrugada de este sábado como consecuencia de las graves heridas sufridas al ser atropellado por una camioneta el jueves por la mañana en el centro de la capital sanjuanina. El accidente, ocurrido en la intersección de las calles Brasil y Mendoza, es investigado por la Unidad Fiscal de Delitos Especiales para determinar las causas precisas del trágico suceso.

El momento del impacto y la respuesta de emergencia

El siniestro vial se registró aproximadamente a las 8.10 del jueves 1 de enero. Según la reconstrucción preliminar de los investigadores, Horacio Lucero caminaba por la vereda este de la calle Mendoza, en dirección sur-norte. Al comenzar a cruzar la calle Brasil, fue embestido por la parte frontal de una camioneta Honda HR-V, dominio AC 479 JP.

El vehículo, conducido por Jorge Alberto Alcayaga, de 62 años, circulaba de oeste a este por calle Brasil y ya había atravesado completamente la calle Mendoza al momento del impacto. La colisión fue de tal violencia que el peatón quedó sobre el capot de la camioneta y luego fue proyectado varios metros hacia el este, cayendo inconsciente sobre el asfalto.

Personal del servicio de emergencias médicas 107 acudió de inmediato al lugar y trasladó al hombre al Hospital Dr. Guillermo Rawson. Sin embargo, las lesiones resultaron fatales. El radiograma policial emitido desde el nosocomio detalló que Lucero presentaba un traumatismo encéfalo craneano grave, hemoneumotórax, fracturas en el arco superciliar izquierdo, tabique nasal y arco cigomático, además de múltiples escoriaciones y politraumatismos.

La víctima y el contexto del lugar

Horacio Víctor Lucero, de 80 años, vivía solo en un departamento ubicado sobre calle Mendoza, a escasos metros de la intersección donde ocurrió el accidente. Según informaron las autoridades, el hombre solía desplazarse habitualmente sin compañía, lo que hace aún más conmovedora la tragedia ocurrida tan cerca de su hogar.

La intersección de Brasil y Mendoza, ubicada en una zona céntrica y transitada, cuenta con semáforos en funcionamiento. No obstante, la investigación ha encontrado dificultades iniciales para esclarecer los hechos. El relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona arrojó resultados negativos hasta el momento, y tampoco se han hallado testigos presenciales directos del atropellamiento.

La investigación en curso

El caso está a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales (UFI), con los fiscales Nicolás Schiattino y Emiliano Pugliese a la cabeza. En el lugar del hecho trabajaron efectivos de la Comisaría Tercera, personal de Delitos Especiales y de Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes.

La investigación tiene como objetivo establecer con precisión la dinámica del accidente, las responsabilidades que pudieran existir y verificar el cumplimiento de las normas de tránsito por parte de ambos involucrados. Si bien se conoce la identidad del conductor y se secuestró el vehículo, las autoridades no han realizado aún declaraciones sobre posibles cargos, en espera de que avance la investigación técnica y forense.