Efectivos de la Policía de San Juan llevaron a cabo un procedimiento durante la madrugada en los alrededores del Estadio del Bicentenario, luego de recibir reportes sobre una concentración de personas y vehículos en el lugar. El operativo resultó en varias detenciones, aunque al cierre de esta edición la fuerza no había emitido un parte oficial con los detalles completos de la intervención.

Desarrollo del procedimiento policial

Según registros audiovisuales obtenidos en el lugar, el operativo se desarrolló con un notable despliegue de personal uniformado. Las imágenes muestran a los efectivos interactuando con un grupo de personas congregadas en la zona. Durante el desarrollo de la intervención, se produjeron forcejeos entre algunos de los presentes y los agentes policiales, en un intento por establecer control sobre la situación.

Uno de los momentos registrados muestra un episodio de particular tensión cuando, durante uno de estos forcejeos, un arma reglamentaria que portaba un efectivo se desprendió de su lugar y cayó al suelo. El arma fue recuperada de inmediato por el personal policial presente, sin que se reportaran incidentes derivados de este hecho específico.

Contexto y versiones sobre la concentración

Mientras que versiones iniciales circuladas en redes sociales sugerían que la intervención respondía a la realización de actividades de aceleración o competencia vehicular informal (conocidas coloquialmente como "picadas"), otros comentarios en las mismas plataformas han señalado que la congregación podría haber estado vinculada a una exposición o encuentro de automóviles y motocicletas. La policía, por el momento, no se ha pronunciado sobre la naturaleza exacta del evento que motivó su despliegue.

Tampoco se ha informado oficialmente sobre el secuestro de vehículos, motocicletas o sobre posibles cargos formales en contra de las personas detenidas. La ausencia de un comunicado oficial ha generado expectativa sobre los fundamentos legales del operativo y las circunstancias que rodearon la decisión de intervenir.