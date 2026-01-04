Una jornada de calor moderado y la posibilidad de actividad eléctrica aislada marcarán el tiempo en San Juan este domingo 4 de enero, según el pronóstico extendido. Las condiciones darán paso a un lunes más caluroso y ventoso, con temperaturas que se aproximarán a los 36°C durante la tarde.

Pronóstico para este domingo 4 de enero

La jornada del domingo se presentará con cielos variables. Durante la madrugada y la mañana se esperan condiciones de parcial a algo nublado, sin probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas iniciarán en unos 22°C y alcanzarán un máximo de 25°C en horas de la mañana, con vientos moderados del sector sur.

El cambio llegará durante la tarde, donde el pronóstico anuncia tormentas aisladas con una probabilidad de precipitación entre el 10% y el 40%. Este será el momento más caluroso del día, con una temperatura máxima de 33°C. Los vientos rotarán al noreste, incrementando su intensidad a entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. Para la noche, el tiempo volverá a estabilizarse como parcialmente nublado, con una temperatura de 29°C y vientos persistentes del noreste.

Perspectivas para el lunes 5 de enero: aumento del calor

El lunes se presentará con un patrón más estable pero notablemente más cálido y ventoso. Se espera una madrugada y mañana algo nubladas, sin lluvias. La temperatura ascenderá rápidamente, con una máxima pronosticada de 36°C durante la tarde bajo un cielo parcialmente nublado.

Un elemento a destacar para el lunes será la intensidad del viento. Se prevén vientos sostenidos del norte durante todo el día, con velocidades entre 13 y 31 km/h. Las ráfagas serán particularmente fuertes, pudiendo superar los 50 km/h en la madrugada, la mañana y la noche, donde se esperan valores entre 51 y 59 km/h.