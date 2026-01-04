La Iglesia despide a Horacio Lucero, servidor diocesano fallecido tras un atropello

Horacio Víctor Lucero, de 80 años, falleció en el Hospital Rawson como consecuencia de las graves heridas sufridas al ser atropellado por una camioneta el jueves por la mañana en el centro de la ciudad. Su deceso no solo enluta a su familia, sino también a la comunidad católica local, que lo reconocía como un dirigente diocesano y servidor comprometido de la Iglesia.

Un siniestro vial fatal en el centro de la ciudad

El accidente ocurrió alrededor de las 8:10 horas del jueves 1 de enero en la intersección de las calles Brasil y Mendoza. Según la reconstrucción policial preliminar, Lucero, quien caminaba por la vereda este de calle Mendoza, comenzó a cruzar Brasil y fue embestido por la parte frontal de una camioneta Honda HR-V que circulaba de oeste a este.

El impacto fue de tal violencia que el peatón quedó sobre el capot del vehículo y fue proyectado varios metros. Personal del servicio de emergencias 107 lo trasladó de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde falleció en la madrugada de este sábado. El radiograma policial detalló que presentaba un traumatismo encéfalo craneano grave, hemoneumotórax, múltiples fracturas faciales y politraumatismos.

La investigación del caso está a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales (UFI), con los fiscales Nicolás Schiattino y Emiliano Pugliese a la cabeza. Hasta el momento, no se han hallado testigos presenciales directos del atropellamiento ni registros útiles de cámaras de seguridad de la zona, pese a que la intersección cuenta con semáforos en funcionamiento.

La Iglesia despide a un servidor comprometido

Paralelamente a la investigación del siniestro, la comunidad católica de San Juan emitió un comunicado dando a conocer el fallecimiento con "profundo pesar y esperanza cristiana". El texto expresa agradecimiento a Dios "por su vida, su testimonio de fe, su entrega al servicio y el amor con el que acompañó a la comunidad", destacando que Lucero dejó "una huella profunda en el camino pastoral".

Horacio Lucero, quien vivía solo en un departamento a escasos metros del lugar del accidente, era reconocido como un dirigente diocesano activo. El comunicado concluye con un llamado a la oración: "Que descanse en la Paz del Señor. ¡Alabado sea Jesucristo!".

Información sobre los servicios fúnebres

De acuerdo con los detalles proporcionados por la comunidad eclesial, el velatorio se realiza en la sala velatoria de la Cochería San José, ubicada en Salta 434 Sur, en la Capital. Sus restos serán llevados al crematorio este sábado 3 de enero a las 22:00 horas.