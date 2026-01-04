Tres jóvenes de Caucete evitaron la cárcel y harán trabajo comunitario por intento de robo

Tres jóvenes oriundas de Caucete, detenidas el pasado martes por intentar robar productos en un hipermercado de la Capital, evitaron una condena efectiva y la entrada a prisión. Un juez de Garantías les otorgó una suspensión de juicio a prueba (probation), condicionando su libertad al cumplimiento de trabajo comunitario y otras obligaciones por un año.

La resolución judicial y sus condiciones

Las imputadas, identificadas como Agostina María Molina (20), Agustina Nicol Tello (19) y María Jazmín Correa (19), comparecieron ante la justicia por el delito de tentativa de hurto. Tras la audiencia, el magistrado resolvió aplicar el instituto de la probation, suspendiendo el proceso penal por un año.

La medida no es una absolución y conlleva una serie de condiciones estrictas. La principal es la realización de trabajos comunitarios no remunerados en la Municipalidad de Caucete, su departamento de origen. Las jóvenes deberán cumplir 120 horas de servicio, distribuidas en un plazo máximo de ocho meses.

Adicionalmente, cada una deberá pagar una suma de $50.000 en concepto de reparación simbólica, fondos que serán destinados a merenderos. Como una medida accesoria específica, el juez les prohibió el ingreso al Hiper Libertad, el comercio afectado, por el término de un año.

Los hechos que originaron la causa

Según el relato policial, las tres jóvenes viajaron desde Caucete a la Capital el martes 30 de diciembre con el aparente objetivo de cometer el hurto. El hecho se registró alrededor de las 21:15 en el Hiper Libertad, donde personal de seguridad las detectó mientras ocultaban diversos productos en carteras y mochilas.

Entre los artículos que intentaron sustraer se encontraban fiambres, bebidas, productos de belleza, perfumes, protectores solares y preservativos. Si bien lograron salir del establecimiento sin pagar, fueron interceptadas a pocos metros por efectivos policiales que realizaban tareas de prevención en la zona.

Inmediatamente quedaron detenidas y a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia. La rápida intervención permitió la recuperación total de la mercadería. El caso tomó estado judicial y derivó en la audiencia de este viernes, donde se definió su situación legal con la aplicación de la probation, una herramienta que busca la reinserción social en casos de delitos de menor gravedad y para imputados sin antecedentes penales.