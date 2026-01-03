Un cráneo humano fue encontrado por un cartonero en un basural de Albardón

Un descubrimiento macabro tuvo lugar en un basural del departamento de Albardón, a la vera de la Ruta Nacional 40, al norte del Villicum. Un cartonero encontró un cráneo que, tras el análisis forense inicial, fue confirmado como perteneciente a una persona humana. La investigación, ahora a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, busca determinar la identidad de la víctima y las circunstancias de su muerte.

El descubrimiento fortuito y la denuncia tardía

El hallazgo se produjo de manera casual hace aproximadamente dos semanas, aunque la noticia no trascendió públicamente hasta la noche del viernes 2 de enero. Un hombre de apellido Euliarte, quien frecuenta la zona para recolectar cartón y otros residuos, fue quien se topó inicialmente con los restos óseos. Según consta en la denuncia, el cartonero observó el cráneo entre la basura pero, en un primer momento, no le dio mayor importancia y se retiró del lugar.

Publicidad

No fue sino hasta que el hombre comentó el hecho a un amigo que la situación llegó a conocimiento de las autoridades. Fue este amigo quien, preocupado por la información, se presentó en la Comisaría 18ª para relatar lo sucedido. Recién entonces, cerca de las 22 horas del viernes, se activó el protocolo policial. Efectivos de esa dependencia se constituyeron de inmediato en el basural para verificar la denuncia.

La intervención forense y las primeras evidencias

Una vez en el sitio, los policías confirmaron el hallazgo y dieron aviso a los investigadores especializados. Al lugar se trasladaron personal de la División Delitos Especiales y de Criminalística de la Policía de San Juan, junto con los fiscales intervinientes, Sebastián Gómez y Agostina Pérez, de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales (UFI).

Publicidad

Los peritos procedieron al minucioso examen de los restos. El elemento más significativo encontrado fue un cráneo de aproximadamente 48 centímetros de circunferencia, que presentaba restos de cabello de color castaño y una pieza dentaria en la región anterior de la arcada superior. El cráneo mostraba un evidente estado de deterioro y tenía la región occipital parcialmente ausente.

En las inmediaciones, los investigadores también recolectaron otros restos óseos y más cabello. Estos elementos adicionales se encontraban gravemente afectados por un incendio que, según se pudo establecer, se originó muy cerca del lugar donde yacía el cráneo. El estado de carbonización y deterioro de estos huesos es tal que, en una primera inspección, la médica legista no pudo determinar si son de origen humano o animal.

Publicidad

La investigación en marcha y los próximos pasos

Tras la inspección ocular y la recolección de pruebas en el terreno, se procedió al levantamiento formal de todos los restos hallados. El material fue trasladado bajo cadena de custodia al Complejo Científico Forense y de Criminalística de San Juan, donde se realizarán los análisis de rigor.

El objetivo central de la pericia, según indicaron las fuentes judiciales, es obtener una confirmación definitiva sobre la naturaleza de todos los restos óseos encontrados. Los antropólogos forenses y odontólogos trabajarán para establecer con certeza si corresponden en su totalidad a una persona o si, por el contrario, se mezclan con restos animales. Paralelamente, se intentará determinar datos clave como el sexo, la edad aproximada y el tiempo transcurrido desde la muerte, así como la causa probable del deceso.

La fiscalía ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos, que por ahora se caratulan bajo la figura de "averiguación de causa de muerte". Los investigadores buscarán reconstruir los eventos que llevaron a que estos restos terminen en un basural a cielo abierto y descartar o confirmar la comisión de un delito. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas desaparecidas en la zona que pudieran estar vinculadas a este hallazgo.