Nicolás Maduro llegó a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico en una corte federal

El expresidente venezolano Nicolás Maduro llegó este sábado bajo custodia estadounidense al aeropuerto internacional Stewart, en el estado de Nueva York, para ser procesado por la justicia federal. Maduro y su esposa, Cilia Flores, viajaron en un Boeing 757 del Departamento de Defensa y serán trasladados al Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de máxima seguridad, a la espera de su primera comparecencia ante un juez.

El traslado y la acusación formal

El aterrizaje del avión que transportaba a Maduro marcó el capítulo final de una operación que comenzó horas antes con su captura en Caracas. Agentes federales abordaron la aeronave en la pista para asegurar el procedimiento de traslado a una instalación penitenciaria. Su llegada a suelo estadounidense activa formalmente un proceso judicial que había avanzado en su ausencia desde 2020.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hizo pública este sábado una acusación sustitutiva que mantiene los cargos originales contra Maduro. La imputación lo acusa de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos vinculados al uso de armas automáticas. Las autoridades estadounidenses alegan que Maduro lideraba una organización criminal conocida como el "Cartel de los Soles", que habría utilizado el aparato estatal venezolano para traficar drogas.

La operación militar y la confirmación presidencial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó en declaraciones televisivas que el destino final de los detenidos sería Nueva York. "Serán llevados a Nueva York", afirmó el mandatario al referirse a los pasos posteriores a la captura. Trump describió el operativo como una acción de alta complejidad, planificada durante meses, y reveló que siguió los eventos en tiempo real. "La vi, literalmente, como si estuviera viendo un programa de televisión", dijo en una entrevista con Fox News.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, ofreció detalles técnicos de la misión en una rueda de prensa. "Fueron meses de trabajo de nuestros colegas de los servicios de inteligencia", explicó al detallar que se recopilaron datos exhaustivos sobre los movimientos y rutinas de Maduro antes de ejecutar la captura. "Observamos, esperamos, nos preparamos", añadió el militar. Caine precisó que más de 150 aeronaves participaron en la misión, coordinadas en distintos puntos del hemisferio, y destacó que no se registraron bajas entre las fuerzas estadounidenses.

La respuesta desde Venezuela y las implicancias futuras

Desde Caracas, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez respondió a los acontecimientos con un mensaje de desafío. En una reunión del Consejo de Defensa de la Nación transmitida por cadena nacional, Rodríguez aseguró que Maduro sigue siendo el jefe de Estado legítimo y exigió su liberación inmediata. "Único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro", afirmó durante su alocución.

Rodríguez calificó la detención como una "agresión externa" y mostró un decreto de "estado de conmoción exterior" que, según dijo, fue firmado por Maduro antes de su captura. Este documento otorga poderes excepcionales al Ejecutivo venezolano ante un conflicto externo. Horas antes, Trump había señalado que Rodríguez había manifestado disposición a cooperar con Estados Unidos, una afirmación que la vicepresidenta no abordó directamente en su discurso.

Con Maduro ya en suelo estadounidense, el caso pasa definitivamente del terreno político y militar al ámbito judicial federal. Un tribunal del Distrito Sur de Nueva York deberá ahora definir los próximos pasos procesales en un juicio que, por el perfil del acusado y la gravedad de los cargos, tiene profundas implicancias geopolíticas y será seguido de cerca por la comunidad internacional. El proceso promete ser un examen sin precedentes de las acusaciones de narcotráfico de Estado contra un exjefe de gobierno.