El presidente del PRO San Juan y diputado provincial, Enzo Cornejo, ratificó el alineamiento del espacio con el gobierno nacional de Javier Milei y la gestión provincial de Marcelo Orrego, tras el encuentro del Consejo Nacional encabezado por Mauricio Macri. El dirigente puso el foco en el respaldo a las reformas nacionales y en la consolidación del trabajo político conjunto en la provincia.

“En San Juan, seguimos en la misma línea, convencidos de acompañar y trabajar junto a Orrego, consolidando la construcción y el trabajo en equipo que llevamos adelante por San Juan”, afirmó Cornejo a DIARIO HUARPE.

En esa línea, reafirmó el acompañamiento al rumbo nacional: “Fue una oportunidad para reafirmar nuestro mensaje, un mensaje claro, que sigue siendo el mismo, ‘ser parte del cambio’, y ‘kirchnerismo nunca más’”.

“Es por eso que desde el primer momento nuestro partido acompaña este gobierno, apoyando las reformas necesarias y alzando la voz cuando no hay coincidencias, lo cual es sano en la política”, agregó, en referencia a la gestión de Milei.

El posicionamiento se enmarca en la definición que dejó Macri durante el encuentro en Parque Norte, donde sostuvo que el PRO no será oposición al gobierno libertario, pero mantendrá autonomía. “El PRO no viene a reemplazar el rumbo, viene a completarlo. No vamos a boicotear ninguna ley que le haga bien al país”, señaló el expresidente.

Reencuentro y estrategia

Cornejo valoró la instancia partidaria como un punto de reordenamiento interno. “El PRO se debía un reencuentro, una oportunidad de intercambio con referentes de todo el país, es una realidad que estos encuentros nutren los vínculos y la política misma”, expresó.

Durante el encuentro también se puso el foco en las experiencias de gestión del PRO en distintos distritos.“La verdad llena de orgullo ver un antes y después y las transformaciones que se llevaron adelante en cada distrito”, indicó.

Con este esquema, el PRO sanjuanino se posiciona alineado tanto con el gobierno nacional de Milei como con la gestión de Orrego, con la mira puesta en sostener el proceso de reformas y fortalecer su construcción política en la provincia.