La interna dentro del oficialismo provincial comenzó a tomar temperatura en la antesala del inicio de sesiones legislativas. En ese contexto, el presidente del PRO en San Juan, Enzo Cornejo, salió a fijar posición frente al avance del bloquismo, que busca quedarse con la vicepresidencia primera de la Cámara de Diputados, cargo que actualmente ocupa el dirigente macrista. Sin confrontar de manera directa, pero con definiciones políticas claras, Cornejo defendió el recorrido del PRO dentro del espacio que encabeza el gobernador Marcelo Orrego y dejó en evidencia que no está dispuesto a ceder lugares construidos en base a la confianza política.

“Nosotros hemos contribuido permanentemente y eso, la confianza se genera en el tiempo y los equipos se construyen en el día a día”, afirmó en radio Amanecer. El dirigente también buscó bajarle el tono a la disputa por los cargos, aunque dejó en claro que la discusión no pasa por una cuestión menor. “Imaginate si vamos a estar discutiendo por un cargo, son cuestiones que no nos representan”, sostuvo, aunque remarcó que el interbloque oficialista ya tiene una postura definida que se conocerá en las próximas semanas.

Cornejo se mostró alineado con la conducción del gobernador y remarcó el vínculo político construido en el tiempo. “Tengo diálogo diario con el gobernador. Nuestro interbloque tiene la responsabilidad de discutir cada tema y hay una confianza que se ha generado con el tiempo”, señaló.

Al mismo tiempo, defendió el rol que tuvo su espacio en la construcción del actual gobierno provincial. “Desde el primer día hemos trabajado para que este equipo llegue a ser gobierno y se consolide en San Juan”, indicó.

En ese marco, también respondió a quienes sostienen que el bloquismo tiene mayor peso legislativo. Sin entrar en una confrontación directa, remarcó que la construcción política no se mide únicamente en cantidad de votos. “Nosotros seguimos construyendo, no estamos pensando en arrebatar ni en buscar caminos cortos”, expresó.

Por otro lado, Cornejo buscó desactivar cualquier lectura de enfrentamiento interno y destacó que incluso trabajó para sumar al bloquismo al frente oficialista. “He contribuido para que el bloquismo esté de este lado. Estas son construcciones colectivas, no personales”, afirmó.

Finalmente, el titular del PRO puso el foco en la gestión y en la necesidad de evitar disputas que alejen a la política de la sociedad. “Estamos en un momento delicado y tenemos que concentrarnos en la gestión. El gobernador lo dice permanentemente: hay que dejar de lado la política y enfocarse en resolver los problemas de la gente”, concluyó.

Cornejo dejó un mensaje claro hacia adentro del oficialismo: la construcción política tiene tiempos, y el protagonismo no se impone, sino que se gana con continuidad y confianza.