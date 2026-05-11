Amenazaron de muerte a una de las estrellas de Dexter New Blood

Interpretar al hijo de uno de los asesinos más famosos de la televisión no fue una tarea sencilla para Jack Alcott. El joven actor, encargado de ponerse en la piel de Harrison Morgan en Dexter New Blood, reveló recientemente el lado oscuro de la fama tras el cierre de la temporada en 2021.

A pesar de que la intención de la producción era enmendar el criticado final de la octava temporada, el desenlace de estos 10 episodios provocó una reacción violenta en una parte de los seguidores.

Durante la edición 53 de los premios Saturn, Alcott se sinceró sobre el hostigamiento que padeció por el destino de su personaje. El actor confesó que "recibí amenazas de muerte durante, no sé, un año entero después de New Blood".

Según su relato, la intensidad de los mensajes variaba, pero el contenido solía ser perturbador. "Hubo un par que me preocuparon, pero la mayoría eran del tipo: 'Te voy a hacer lo mismo que hace Dexter en la mesa de'", comentó el intérprete.

La frustración de los fanáticos surgió principalmente porque Harrison, un personaje con apenas 10 capítulos de desarrollo real, fue quien terminó con la vida del protagonista Michael C. Hall. Alcott admitió que al principio le costó procesar el odio recibido a través de las plataformas digitales.

"Hubo muchísimas. Y al principio me molestó, pero cuanto más las recibía, más me daba cuenta de que no necesitas gustarle a todo el mundo", reflexionó el joven para restar peso a la situación.

A pesar de este clima hostil, la historia del forense de Florida continúa expandiéndose. Aunque el proyecto de la precuela Dexter Pecado original fue cancelado, Alcott aceptó volver a interpretar su papel en Dexter Resurrección.

Esta nueva secuela directa permitirá explorar la relación entre padre e hijo con mayor profundidad. Mientras tanto, el equipo liderado por Clyde Phillips espera que los próximos pasos de la franquicia tengan una recepción más amable que los intentos anteriores por cerrar la narrativa del asesino del código.