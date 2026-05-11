Se entregó el empleado judicial acusado de robar aires acondicionados

La causa que investiga el robo de equipos de refrigeración de un obrador judicial en la Capital de San Juan dio un paso fundamental este lunes 11 de mayo de 2026. Jorge Fernando Cataldo, el trabajador de la Justicia que se encontraba prófugo desde hacía varias horas, se entregó finalmente ante las autoridades. Su búsqueda se había extendido por distintos puntos de la provincia tras detectarse su presunta vinculación con la salida irregular de los aparatos.

Para los investigadores, Cataldo representa un eslabón central en la maniobra. Su situación procesal se complicó considerablemente luego de que uno de los dos detenidos previos hablara ante la Justicia. Según el expediente, este sospechoso aseguró haber "actuado siguiendo instrucciones del trabajador judicial" para concretar el hecho.

El comportamiento del empleado antes de desaparecer llamó la atención de los pesquisas. Cataldo asistió a su puesto de trabajo con normalidad, pero se retiró de forma repentina dejando su bicicleta en el lugar. Este detalle aceleró las medidas para dar con su paradero, mientras la Justicia profundizaba la reconstrucción de lo sucedido en el predio judicial.

En el marco de esta investigación ya se encontraban bajo custodia otros dos hombres. Uno de ellos es Juan José Gallardo, quien se puso a disposición de forma voluntaria. El otro implicado es Juan Pablo Albornoz, quien reconoció que parte de la carga sustraída permanecía en su domicilio. Gracias a ese dato, los agentes lograron recuperar los equipos robados durante los operativos policiales.

El caso generó un fuerte impacto debido a que los sospechosos habrían utilizado una camioneta que ostentaba el lema "Vehículo recuperado del delito" para trasladar los aires acondicionados. Con los tres acusados ya a disposición de la Justicia, el enfoque ahora se centra en determinar el nivel de responsabilidad y el rol que desempeñó cada uno en este escándalo que sacude al ámbito judicial sanjuanino.