La ciudad de Río Gallegos se vio conmocionada este domingo 10 de mayo de 2026 tras el hallazgo de un cuerpo en un complejo de departamentos que carga con una fuerte historia judicial. El edificio, situado en el cruce de las calles Gobernador Moyano y Federico Sphur, perteneció a Daniel Muñoz, quien fuera secretario privado de Néstor Kirchner y resultó investigado por lavado de activos hasta que falleció en 2016. En la actualidad, el inmueble está bajo la gestión de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

A pesar de que el lugar cuenta con una custodia permanente de Gendarmería Nacional debido a los reiterados actos de vandalismo y denuncias por ocupaciones ilegales, el complejo muestra un estado de abandono evidente.

El hallazgo no fue casual, sino que se produjo luego de que las autoridades obtuvieran información clave de un sospechoso que fue detenido durante la madrugada de este domingo. Según relataron fuentes oficiales, "el testimonio permitió localizar los restos dentro de la estructura decomisada".

Las primeras tareas de los peritos criminalísticos indican que los restos pertenecen a Aníbal Cepeda. El hombre, de 71 años, era buscado intensamente por las fuerzas de seguridad desde el pasado 20 de abril.

En el lugar del descubrimiento se montó un amplio operativo que involucró a efectivos de Gendarmería, la policía y peritos especializados bajo la atenta supervisión de la justicia local. El despliegue fue reportado inicialmente por medios locales como La Opinión Austral.

Se espera que en las próximas horas se concrete la autopsia y el reconocimiento formal por parte de la familia para confirmar legalmente la identidad de la víctima. Por ahora, la investigación intenta reconstruir qué fue lo que sucedió y determinar cuál es el vínculo exacto del hombre detenido con este trágico desenlace.