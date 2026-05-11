Explotó un complejo habitacional, se incendió y murieron dos adultos y un bebé

Una explosión seguida de un incendio sacudió durante la noche del domingo a la localidad santacruceña de Perito Moreno y dejó un saldo trágico de tres personas fallecidas —un bebé de dos meses y dos adultos mayores— además de siete heridos de distinta consideración.

El hecho ocurrió en un complejo habitacional conformado por tres viviendas y, según las primeras versiones extraoficiales, la detonación habría sido causada por una fuga de gas en una de las unidades. La explosión destruyó parte de la estructura y el fuego se propagó rápidamente hacia los departamentos linderos.

Tras el estallido, vecinos alertaron a los servicios de emergencia y en pocos minutos llegaron al lugar efectivos de Bomberos, Policía y personal sanitario. Las llamas consumieron gran parte del edificio mientras varias personas permanecían atrapadas entre los escombros.

Las autoridades montaron un amplio operativo de rescate y acordonaron la zona para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y evitar riesgos para los habitantes del sector. Según medios locales, algunos ocupantes debieron ser evacuados de urgencia en medio del humo y las altas temperaturas provocadas por el incendio.

Siete heridos y derivaciones de urgencia

Entre las personas lesionadas se encuentran cuatro menores y tres adultos, quienes fueron trasladados inicialmente al hospital local. Una mujer debió ser derivada a terapia intensiva en la ciudad de Las Heras debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Además, tres niños fueron enviados al Hospital Zonal de Caleta Olivia para recibir atención especializada, mientras que otros dos jóvenes con quemaduras leves permanecían en observación médica en Perito Moreno.

Las tareas de asistencia continuaron durante toda la madrugada, mientras los rescatistas removían escombros y verificaban posibles riesgos estructurales en el complejo afectado.

El mensaje del gobernador Claudio Vidal

Tras conocerse la tragedia, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que el Estado provincial acompañará a los damnificados.

“Mi pesar a cada familia que sufre”, manifestó el mandatario provincial a través de sus redes sociales, al tiempo que ordenó la intervención inmediata de distintas áreas gubernamentales.

Los ministerios de Salud, Seguridad, Desarrollo Social y Educación activaron protocolos de contención y asistencia para los afectados. En paralelo, funcionarios provinciales viajaron a la localidad para supervisar el operativo y coordinar la ayuda.

Investigan las causas de la explosión

Una vez extinguido el incendio y estabilizada la situación, la Justicia avanzará con las pericias correspondientes para determinar el origen exacto de la explosión y establecer eventuales responsabilidades.

Aunque la principal hipótesis apunta a una pérdida de gas, los investigadores deberán analizar el estado de las instalaciones y las condiciones estructurales del edificio siniestrado.

El episodio generó conmoción en Perito Moreno, una localidad ubicada al noroeste de Santa Cruz, donde vecinos y familiares acompañaron durante la madrugada las tareas de rescate y asistencia.