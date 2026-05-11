Cuatro décadas de "Locura" y la gira íntima de Piti Fernández: la música que viene a San Juan

La agenda cultural de San Juan se viste de gala durante el mes de mayo con la llegada de dos propuestas musicales de alto voltaje emocional y artístico. Se trata de los conciertos de la icónica banda Virus, que celebrará el 40 aniversario de su legendario álbum "Locura", y de Piti Fernández, reconocido líder de Las Pastillas del Abuelo. Ambas citas prometen experiencias contrastantes pero igualmente memorables para el público local, y se presentan en orden cronológico a lo largo del mes.

El viernes 15 de mayo a las 22 horas, el Teatro Sarmiento será el escenario de una celebración histórica: los 40 años de "Locura", el disco que en 1985 consolidó a Virus como un ícono de modernidad y sofisticación dentro del rock argentino. La velada, que promete combinar nostalgia y vigencia, repasará clásicos inoxidables como “Pronta entrega”, “Sin disfraz” y “Luna de miel en la mano”, en una noche que reivindica el legado de Federico Moura y la alegría bailable de su música. Las localidades para este show especial se consiguen exclusivamente a través de la plataforma www.tuentrada.com, aunque el valor no fue detallado en la publicación original.

Dos días después, el domingo 17 de mayo a las 21 horas, la Sala del Sol abrirá sus puertas para recibir a Piti Fernández en un formato solista e íntimo. El músico y compositor recorrerá su discografía personal, combinando canciones de sus últimos trabajos como "Tuertos Vivos" con clásicos que marcaron su trayectoria al frente de Las Pastillas del Abuelo. Las entradas para esta velada de rock con influencias de blues, folk y country tienen un valor de $40.000 y ya están disponibles a través de la plataforma www.tuentrada.com o en el punto de venta físico Tío Flaco, situado en avenida Rioja 87 norte.