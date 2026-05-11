El Hot Sale 2026 comenzó con fuerza este lunes 11 de mayo y se extenderá hasta el miércoles 13. En un contexto de consumo contraído, el evento organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico reúne a más de 800 marcas que buscan movilizar las ventas mediante promociones segmentadas y opciones de pago flexibles.

Según Andrés Zaied, presidente de la entidad, "en un contexto donde el consumidor es cada vez más racional y planifica sus compras, el Hot Sale se consolida como la oportunidad clave para acceder a descuentos reales y, fundamentalmente, a opciones de financiación que no se encuentran en otros canales".

La tendencia de esta edición muestra a un comprador mucho más selectivo que en años anteriores. Franco Radavero, gerente general de Tiendanube para la Argentina, describió que el usuario "llega a este Hot Sale buscando la eficiencia máxima en el gasto, habiendo investigado previamente y priorizando compras de necesidad por sobre el impulso".

Esto se refleja en el crecimiento de sectores como materiales de construcción, que avanzó un 35 por ciento, y productos para mascotas, con un alza del 40 por ciento. Por su parte, Sergio Di Stilio, de LOP, destacó que existe una mirada positiva porque el cliente actual "busca, compara, analiza y recién ahí toma la decisión de ejecutar la compra".

El factor deportivo también juega un papel central debido a la cercanía del Mundial de Fútbol. Adrián Ecker, country manager de Mercado Libre Argentina, coincidió en que se registra "un interés creciente en categorías vinculadas al entretenimiento, la tecnología y el deporte, anticipando demanda relacionada con el Mundial de Fútbol".

En este sentido, empresas como Cetrogar ofrecen rebajas del 50% y hasta 24 cuotas sin interés en Smart TV, climatización y celulares. Juan Manuel Almeida, gerente de marketing de la firma, afirmó que "sabemos que una buena oportunidad no es solamente un descuento, sino también poder pagarlo cómodo".

En el rubro tecnológico, Huawei apuesta a sus smartphones y wearables, incluyendo el modelo Mate 80 Pro. Solange Bonapelch, gerente de la marca, sostuvo que "las cuotas continúan siendo uno de los beneficios más valorados por los consumidores, ya que les permiten aprovechar otras ofertas y realizar distintas compras durante el mes sin tener que destinar todo el dinero de una sola vez".

Asimismo, Novatech ofrece un 55% de descuento y 15 cuotas, mientras que Nubia espera que su línea gamer represente el 60% de sus ventas con rebajas de $90.000 y 18 cuotas.

Para el hogar y el cuidado personal, las opciones son variadas. Marcas de colchones como Piero o Cannon brindan hasta un 65% de descuento y 24 cuotas, sumando promociones de dos por uno en almohadas.

Natura ofrece rebajas del 65% y cuotas de tres a seis pagos, mientras que Lancôme llega al 40% de descuento con 18 cuotas. Otras firmas de cosmética como L'Oréal o Maybelline alcanzan el 50%. En equipamiento, AltoRancho aplica un 33% en muebles y 12 cuotas, Hidrolit llega al 70% en purificadores y NESCAFÉ ofrece rebajas de hasta el 40%.

El turismo también recupera protagonismo con la expectativa de crecer entre un 15% y un 25%. Matías Mute, de Promos Aéreas, señaló que "hoy la estabilidad permite planificar sin urgencia, pero con mayor decisión".

Jimena Gutiérrez, gerenta de Booking, anticipó que "casi la mitad de la comunidad viajera argentina va a utilizar algún tipo de descuento para viajar durante este año" aprovechando el 15% de ahorro en alojamientos.

En sintonía, Paula Cristi, de Despegar, aseguró que "es una oportunidad excelente para que los argentinos comiencen a planificar sus próximas vacaciones de invierno" con planes de 12 cuotas. Almundo, Smiles y Plataforma10 también se suman con beneficios de hasta el 60% y amplia financiación.

Para comprar de forma segura, los especialistas de Aula Ualá sugieren definir necesidades previas y revisar el costo financiero total. Tiendanube recomienda validar siempre los perfiles oficiales en redes sociales para evitar estafas, mientras que en viajes se aconseja mantener flexibilidad en las fechas para capturar las mejores ofertas de último momento. Tras haber facturado 34 billones de pesos en 2025 con 25 millones de compradores, el comercio electrónico busca con estas jornadas consolidar su crecimiento en el país.