Coti fue la primera participante de Gran Hermano en alcanzar esta hazaña

Tras la eliminación de la casa de Gran Hermano, Coti visitó el estudio del programa en el día de ayer para contestar todas las preguntas de los panelistas. Como lo había anunciado al ingresar a la casa más famoso del país, todo lo hecho por la ex participante había sido pensado específicamente como un juego.

La recién eliminada justificó todas sus acciones en base a la estrategia y advirtió que siempre estuvo jugando y esa no es la persona que ella es en la vida real. A pesar de haber sido eliminada, miles de fanáticos de Gran Hermano dijeron públicamente que la consideran la mejor jugadora de esta edición.

Sin embargo, los votantes del domingo no hubieron con los mismos ojos esta situación. Ahora, ya fuera de la casa, Coti logró una lasaña que nadie de esta casa había conseguido. Alcanzó el millón de seguidores en Instagram en el día de ayer. Si bien la ex jugadora uso público su deseo de volver a ingresar a la casa de Gran Hermano, las probabilidades son muy bajas saque los repechaje fueron efectuados y no habría motivos para habilitar un nuevo ingreso.

Rumores de un posible regreso de Coti

Si bien los repechajes ya sucedieron semanas atrás, el público que consideraba a Coti una gran jugadora especula que en el caso de qué un participante se ha eliminado de la competencia se habilite un cupo y pueda volver a formar parte del reality.