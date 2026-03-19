El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación puso en marcha una nueva convocatoria del programa Mujeres +, una iniciativa diseñada para fortalecer el ecosistema emprendedor femenino en toda la provincia. La propuesta busca acompañar a aquellas mujeres que ya tienen un proyecto en marcha o que se encuentran en las etapas iniciales de desarrollo.

Alcance territorial y financiamiento

En sintonía con el programa Mujeres + Mineras (destinado a departamentos con actividad extractiva), esta nueva etapa convoca específicamente a emprendedoras del resto de los departamentos de San Juan. El objetivo es brindar igualdad de oportunidades de crecimiento en todo el territorio provincial.

La asistencia financiera consiste en créditos de hasta $2.500.000, con un esquema de devolución de doce cuotas que incluye tres meses de gracia. Un dato clave es que la convocatoria contempla tanto a mujeres registradas en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) como a aquellas que aún no están inscriptas, ofreciendo alternativas crediticias para ambos casos.

Capacitaciones y mentorías

Más allá del aporte económico, el programa pone el foco en la formación técnica. Los créditos están vinculados a un esquema de capacitaciones y mentorías personalizadas, pensadas para dotar a las beneficiarias de herramientas de gestión, costos y comercialización que aseguren la sustentabilidad de sus negocios.

Cómo inscribirse

Las interesadas tienen tiempo de anotarse hasta el próximo 31 de marzo a través del formulario oficial (https://forms.gle/a3uZiSHEDk6coGFq9). Cabe destacar que el programa cuenta con el respaldo de instituciones de peso como el Departamento Mujer de la Unión Industrial de San Juan, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, la Fundación Bolsa de Comercio y SJB Finanzas Expertas.

Con este lanzamiento, el Gobierno provincial busca motorizar la economía local a través del liderazgo femenino, brindando el oxígeno financiero necesario para que los proyectos sanjuaninos escalen a un nuevo nivel de competitividad.

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