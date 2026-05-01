La comunidad universitaria de San Juan expresó su pesar por el fallecimiento de Oscar Mario Fernández, exdecano de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ. Destacaron su extensa trayectoria académica, su rol institucional y su compromiso con la universidad pública.

La comunidad universitaria de San Juan atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento del Esp. Ing. Oscar Mario Fernández, exdecano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y una de las figuras más reconocidas dentro de la institución.

La noticia fue confirmada por las autoridades de la Facultad de Ingeniería, que difundieron un mensaje de despedida en el que destacaron la extensa trayectoria de Fernández dentro de la casa de estudios. Su vínculo con la unidad académica comenzó como estudiante y continuó durante décadas como graduado, docente, investigador y funcionario universitario.

A lo largo de su carrera ocupó distintos cargos de relevancia, entre ellos el de subjefe de la Escuela de Ingeniería de Caminos de Montaña, Vicedecano y posteriormente Decano de la Facultad de Ingeniería. Desde la institución resaltaron además su permanente defensa de la universidad pública y su compromiso con el crecimiento académico y técnico de la provincia.

“Con inmenso dolor por su partida, expresamos profundas condolencias a sus familiares y amigos, pero también a toda la comunidad de la Facultad y de la Universidad”, señalaron desde la unidad académica en el comunicado difundido durante este jueves.

Además de su recorrido profesional, colegas, docentes y alumnos recordaron su cercanía y calidad humana, valores que marcaron su paso por la UNSJ y dejaron huella en distintas generaciones de estudiantes y trabajadores universitarios.