A pesar del feriado nacional por el Día del Trabajador, la actividad financiera no se detiene para los activos argentinos que cotizan en el exterior. En el inicio de mayo, las acciones argentinas en Wall Street operan con caídas que superan el 5%, en una jornada marcada por la volatilidad externa. Sin embargo, la nota positiva la dan los bonos, que impulsan el riesgo país por debajo de los 550 puntos básicos.

Al no haber operaciones en el mercado doméstico, el foco está puesto exclusivamente en los ADRs (papeles locales en Nueva York). Las empresas del sector bancario son las más castigadas en la apertura de este viernes: Banco Supervielle: -5,5%, BBVA: -4,7% y Loma Negra: -4,4%.

Bonos en alza y riesgo país en mínimos

A contramano de la renta variable, los títulos públicos argentinos muestran mejoras de hasta el 2%. Esta tendencia permitió que el riesgo país recortara 22 unidades, ubicándose en los 545 puntos básicos, un nivel que sigue consolidando la recuperación de la confianza crediticia del país en los mercados internacionales.

Dólar y Reservas: el balance de abril

El inicio de mayo llega tras un mes de abril sumamente positivo para el Banco Central (BCRA), que finalizó con compras por US$2.769 millones, el mejor resultado mensual en dos años. En el plano cambiario, con las cuevas y bancos cerrados en Argentina, el único termómetro es el dólar cripto, que cotiza este viernes cerca de los $1.485.

Los analistas de PPI destacan que, hacia adelante, la acumulación de reservas netas podría acelerarse: "No vemos al Tesoro recurriendo al BCRA para hacerse de divisas, lo que permitiría que las compras del Central se traduzcan en una acumulación genuina", indicaron.

Commodities y contexto internacional

En otros mercados de referencia, el barril de petróleo Brent, clave para la industria energética argentina, cedía un 2% este viernes para operar por encima de los US$108. La atención de los operadores locales se mantendrá en lo que ocurra en el norte hasta el próximo lunes, cuando el Mercado de Valores de Buenos Aires retome su actividad habitual.