El comercio exterior argentino inicia una etapa de transformación. A partir de este lunes 4 de mayo, primer día hábil del mes, comienza a aplicarse de manera provisional el esquema de contingentes arancelarios negociados entre el Mercosur y la Unión Europea. Esta apertura posiciona al país ante una oportunidad histórica: según proyecciones de la consultora Abeceb, las exportaciones hacia el Viejo Continente podrían saltar de los US$8.499 millones actuales a más de US$15.000 millones para el 2030, un incremento cercano al 80%.

El Gobierno Nacional oficializó este jueves el marco normativo para la distribución de cupos en 21 contingentes, brindando el soporte legal necesario para que los sectores productivos, especialmente el agroindustrial, comiencen a operar bajo las nuevas reglas de juego.

Digitalización y transparencia

A través de las resoluciones 50 y 53 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, se estableció que la gestión de estos cupos será íntegramente digital. Los certificados de exportación se emitirán mediante el sistema SACME y se administrarán por el SIACE, mientras que las importaciones se validarán automáticamente en el Sistema Malvina. El objetivo es garantizar la simplificación administrativa y la transparencia en la asignación basada en antecedentes exportadores.

El capítulo de la carne vacuna

La carne, producto sensible y estratégico, tiene su propio apartado. La normativa incorpora dos nuevos contingentes para carne enfriada y congelada, que se suman a la tradicional Cuota Hilton. Para este último cupo, se mantienen las 29.389 toneladas anuales sin aranceles hasta 2030, con un sistema de asignación que premia a quienes mantuvieron envíos constantes a Europa en los últimos tres años.

Más que solo comercio

El impacto del acuerdo trasciende el intercambio de bienes. Se espera que el nuevo marco de previsibilidad atraiga un flujo masivo de capitales. Las estimaciones privadas sugieren que la inversión extranjera directa proveniente de Europa podría alcanzar los US$92.000 millones hacia 2030, impulsando cadenas de valor que actualmente encuentran en este tratado la llave para una inserción global definitiva.

Entre los productos beneficiados con mayor acceso preferencial aparecen: carnes (aviar y porcina), miel, azúcar, cereales, vinos, frutas, derivados de soja y productos lácteos.

Por su parte, el Mercosur otorgó cupos para bienes europeos seleccionados como quesos, aceite de oliva y pastas, consolidando un intercambio que promete dinamizar la economía regional.