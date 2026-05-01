El escenario internacional vuelve a crujir tras las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En una nueva escalada de tensión, el mandatario advirtió que las negociaciones con Teherán están frenadas y lanzó una amenaza directa contra el régimen iraní, asegurando que su país tiene el poder necesario para un desenlace drástico.

Trump sostuvo que el liderazgo iraní se encuentra “extremadamente desconectado” de la realidad y cuestionó duramente su capacidad para coordinar un proceso de diálogo interno y externo. Según el presidente estadounidense, las conversaciones actuales “no están llegando” a buen puerto, lo que deja el escenario abierto para medidas de fuerza.

El jefe de Estado norteamericano planteó dos vías posibles para resolver el conflicto: avanzar hacia un acuerdo diplomático sólido o recurrir a una ofensiva militar sin precedentes. Si bien aclaró que preferiría evitar una acción bélica “en términos humanos”, fue contundente al señalar que la opción de “acabar con ellos para siempre” sigue vigente como una alternativa real.

Para disipar cualquier duda sobre la capacidad operativa de sus fuerzas, Trump buscó mostrar músculo militar. Aseguró que Estados Unidos cuenta hoy con “más del doble” de misiles que al inicio del conflicto y que el país se encuentra totalmente “abastecido y listo” para intervenir si la situación continúa escalando.

Ahora, la mirada del mundo se posa sobre la respuesta de Teherán, en un clima de incertidumbre donde la diplomacia parece perder terreno frente a los tambores de guerra que resuenan desde la Casa Blanca.