Simeone descartó a Julián Álvarez para el duelo contra el Valencia

El Atlético de Madrid atraviesa horas decisivas en su temporada y Diego Simeone tiene clara su prioridad: la Champions League. De cara al compromiso de este sábado frente al Valencia por la fecha 34 de La Liga, el "Cholo" confirmó lo que muchos temían. Julián Álvarez no será de la partida debido a la torcedura de tobillo izquierdo que sufrió en el duelo de ida contra los Gunners.

Fiel a su estilo directo, el técnico argentino despejó cualquier duda sobre el estado físico de la joya de la Selección: “Si no hubiera partido el martes, Julián tampoco habría llegado al sábado”, sentenció Simeone, dejando en claro que la molestia del delantero es lo suficientemente importante como para descartarlo incluso sin el cruce europeo en el horizonte cercano.

Una enfermería que preocupa

La Araña no es el único que se quedará en Madrid descansando. El Cholo también les bajó el pulgar a otros nombres de peso que vienen "entre algodones" y son vitales para la estructura colchonera. "Tampoco estarán Sorloth, ni Giuliano (Simeone), ni Barrios ni Giménez. Está más que claro que jugaremos con los que mejor estén para competir mañana”, explicó el entrenador.

Esta situación de emergencia abriría la puerta a otros argentinos del plantel. Se especula con la titularidad de Nahuel Molina y Thiago Almada, además de la posible presencia de Juan Musso en el arco si decide darle descanso a Jan Oblak. "Vamos a jugar con gente fresca. Para los chicos es un paso más; tienen la responsabilidad y la oportunidad de estar en el Atlético de Madrid", agregó.

"Me siento en paz"

Tras haber perdido la final de la Copa del Rey, Simeone se mostró reflexivo sobre este tramo final donde la "Orejona" es el gran objetivo esquivo de su ciclo. "Me siento en paz. Tanto yo como los jugadores estamos dando el máximo. Es difícil llegar a los lugares donde estamos y competir como competimos esta temporada. La ilusión está alta, pero más la fe”, concluyó el DT.

El Atlético visitará Mestalla con la mente dividida: cumplir en el torneo doméstico, donde el Barcelona ya acaricia el título, y, sobre todo, recuperar a sus soldados para la batalla final en Londres el próximo martes.