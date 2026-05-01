En el retorno a la actividad de la Fórmula 1, el piloto argentino Franco Colapinto demostró que el parate no afectó su ritmo. En el inicio del fin de semana del Gran Premio de Miami, el pilarense estuvo siempre en la pelea con el pelotón de arriba y finalizó con un gran registro de 1:31:015s, tras completar un total de 31 vueltas.

El arranque en el circuito estadounidense ha sido sumamente auspicioso para la escudería Alpine. Tras la única sesión de prácticas libres, que tuvo una duración extendida de una hora y media, Colapinto se ubicó en el puesto 11, mientras que su compañero de equipo, Pierre Gasly, terminó apenas dos lugares por delante (8°). Estos resultados permiten al equipo soñar con una cosecha importante de puntos tanto en el Sprint como en la carrera principal del domingo.

Un ritmo sólido y competitivo

Después de la suspensión de los eventos en Bahréin y Arabia Saudita, Colapinto se mostró firme y llegó a ocupar el séptimo lugar durante gran parte de la jornada. Cuando la bandera a cuadros sentenció el final de la práctica, el argentino quedó a solo 0.428s del tiempo de Gasly, lo que confirma que las mejoras técnicas traídas por Alpine a Miami están funcionando y han logrado nivelar el rendimiento de ambos monoplazas.

Los más rápidos de la jornada

La referencia del día fue la Ferrari de Charles Leclerc, quien se quedó con el mejor tiempo al cronometrar 1:29.310s. El podio de las prácticas lo completaron: Max Verstappen (Red Bull): 1:29.607s y Oscar Piastri (McLaren): 1:29.758s.

Cómo sigue la agenda

La acción en Miami no da respiro y se reanudará esta misma tarde, desde las 17.30 (hora argentina), con la clasificación para la carrera sprint de mañana. Con el rendimiento mostrado hoy, Franco Colapinto se perfila como un serio candidato a dar batalla en la zona de puntos, alimentando la ilusión de los miles de fanáticos argentinos que siguen su campaña en la máxima categoría del automovilismo mundial.