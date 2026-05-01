El despertar de este 1 de mayo trajo una noticia amarga para los vecinos de Zonda y para los cientos de fieles sanjuaninos que frecuentan las Sierras Azules. La emblemática gruta, lugar de devoción y sacrificio, fue blanco una vez más de un ataque vandálico y buscan a los responsables.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el abogado y vecino zondino José Campillay, quien encabezó la última restauración del sitio, expresó su profunda tristeza por el hallazgo: "Es una indignación total, una tristeza, una desazón que para nosotros nos afecta un montón. Justo un Día del Trabajador nos desayunamos esta triste noticia".

Un ataque con saña

Los daños registrados este viernes por la mañana son cuantiosos y demuestran un esfuerzo deliberado por destruir el lugar. Los atacantes no solo rompieron la gruta, sino que arrancaron y se llevaron una pesada puerta de hierro que había sido donada por un metalúrgico local y amurada con candado.

"La imagen de la Virgen del Valle ha sido arrancada. La otra imagen ha sido partida; las habíamos amurado con cemento", explicó Campillay. Lo más doloroso para los fieles es que estas imágenes eran nuevas y habían sido bendecidas tras el último ataque ocurrido hace poco más de un año.

El esfuerzo que se volvió a perder

La última reparación del sitio, realizada en febrero del año pasado, fue una verdadera gesta comunitaria. Para reconstruir la gruta en una zona de difícil acceso, los vecinos debieron subir materiales a lomo de burro. "Tuvimos que llevar hasta el lomo de burro, caballos, tachos y bidones con agua para hacer el hormigón allá, porque allá no hay agua ni arena. Es un sacrificio que lo tuvimos que hacer en dos veces", recordó el abogado.

Lamentablemente, la paz duró poco: "Un año y dos meses duró la reparación. Es el segundo hecho y ya quedó, otra vez, todo destruido".

Apelar a la conciencia

Ante la falta de cámaras de seguridad por la geografía del terreno, los vecinos apelan a la solidaridad de la comunidad para identificar a los responsables o hallar los elementos robados. "Me gustaría que si ven la puerta, o si quieren vender esa puerta de hierro, aporten algún dato. Es ir en contra de un autor desconocido", señaló Campillay, quien invitó a quienes tengan información a comunicarse con él al 2645474960, con la Iglesia o con la Comisaría 14.

A pesar de la bronca, el espíritu de los fieles sigue en pie. Ya planean una nueva subida para organizar la reconstrucción. "Podemos no compartir ideología, pero el respeto por sobre todas las cosas es lo que tiene que prevalecer en estos tiempos", concluyó con esperanza.