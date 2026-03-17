La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner evitó saludar al exministro Julio De Vido al ingresar a la sala de audiencias en Comodoro Py, donde declara en el juicio por la causa Cuadernos.

El momento quedó registrado por las cámaras del tribunal: al llegar, la exmandataria saludó únicamente a su equipo de abogados y tomó asiento, mientras que De Vido permanecía a pocos metros sin que mediara contacto ni miradas entre ambos.

En contraste, Cristina Kirchner sí intercambió un saludo con el exfuncionario Roberto Baratta, otro de los imputados en la causa, lo que reforzó la imagen de distanciamiento selectivo dentro del grupo de acusados.

De Vido, quien fue uno de los principales colaboradores durante los gobiernos kirchneristas, había sido trasladado desde el penal de Ezeiza para participar de la audiencia, bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal.

El gesto expuso una relación política quebrada desde hace años, que ya había quedado en evidencia públicamente en 2017, cuando la ex presidenta evitó respaldarlo en medio de sus problemas judiciales.

La escena se dio en el inicio de las indagatorias del juicio oral por la causa Cuadernos, que investiga una presunta red de recaudación de sobornos vinculada a la obra pública durante los gobiernos kirchneristas, con decenas de imputados y cientos de hechos bajo análisis.

El episodio sumó un fuerte componente político a una jornada ya cargada de tensión judicial, en un proceso considerado uno de los más relevantes en materia de corrupción en la Argentina reciente.