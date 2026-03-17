La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se presentó este martes a indagatoria en el juicio por la causa conocida como “Cuadernos de la Corrupción”, en el que está acusada de liderar una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas en la obra pública durante su gobierno. La audiencia se desarrolló ante el Tribunal Oral Federal 7, donde la exmandataria optó por no responder preguntas y realizó un extenso discurso de fuerte contenido político.

Durante su exposición, Kirchner cuestionó con dureza a jueces y fiscales, en especial al fiscal Carlos Stornelli, quien tuvo a su cargo la etapa de instrucción. En ese contexto, denunció supuestas presiones sobre empresarios para que declararan en su contra y calificó la investigación como un “disparate”.

Críticas a la Justicia y al proceso

A lo largo de su declaración, la ex presidenta sostuvo que en la causa existió un “manejo mafioso” del sistema judicial, especialmente en el uso de la figura del arrepentido. “Metían presa gente para que dijeran que yo era la responsable de todo”, afirmó ante el tribunal, al tiempo que cuestionó la falta de pruebas en su contra.

También apuntó contra el fallecido juez Claudio Bonadio, a quien acusó de haber llevado adelante una investigación irregular junto a Stornelli. “No estamos ante una persecución política, estamos ante prácticas mafiosas”, insistió.

En otro tramo de su intervención, Kirchner comparó esta causa con el expediente de Vialidad —por el cual ya fue condenada— y sostuvo que el caso Cuadernos “ha desalojado del podio a Vialidad” por la magnitud de las acusaciones.

Cuestionamientos a Milei

La exmandataria también dirigió críticas al actual presidente Javier Milei. Recordó que durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el jefe de Estado afirmó que ella continuaría presa, lo que —según su visión— constituye una violación a la Constitución Nacional.

“Invito a cualquiera a que encuentre un antecedente de un presidente que haya anunciado en una asamblea legislativa que un ciudadano iba a ir preso por causas judiciales en trámite”, planteó.

El cierre: “Me puedo morir presa”

En el tramo final de su declaración, Kirchner reiteró su rechazo a la causa y dejó una de las frases más resonantes de la jornada: “Con este Poder Judicial me puedo morir presa”. Acto seguido, pidió retirarse de la sala, lo que fue autorizado por el tribunal.

Antes de su salida, los jueces realizaron una breve exposición sobre las garantías de imparcialidad del proceso. La ex presidenta no permaneció en la audiencia para escuchar las declaraciones de otros imputados, entre ellos el ex ministro de Planificación Julio De Vido.

Una jornada marcada por el clima político

La audiencia tuvo momentos de tensión, pero también de respaldo político. Kirchner fue recibida con aplausos por parte de militantes, dirigentes y legisladores presentes en la sala. Al finalizar, regresó a su domicilio en el barrio porteño de Constitución, donde cumple arresto domiciliario.

Durante toda la jornada estuvo acompañada por su hijo, Máximo Kirchner, y referentes de su espacio político, mientras que en las inmediaciones de su vivienda se congregaron simpatizantes para expresarle apoyo.