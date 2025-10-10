En un encuentro que llamó la atención, Cristina Kirchner recibió al reconocido cantautor cubano Silvio Rodríguez, quien ofrecerá dos conciertos en el estadio Movistar Arena. La expresidenta valoró la calidad artística del músico y lo definió como un “autor y cantor de canciones bellas”.

Con un tono irónico, Cristina Kirchner aprovechó la ocasión para referirse a la actuación musical del presidente Javier Milei, quien se presentó en el mismo lugar días antes. Este comentario dejó entrever una crítica velada hacia la presentación de Milei, marcando un contraste entre ambos artistas.

Silvio Rodríguez visitó el departamento donde la expresidenta cumple una condena y fue recibido con muestras de agradecimiento. Además, en el municipio bonaerense de Moreno, fue distinguido con reconocimientos significativos como el pañuelo de Abuelas de Plaza de Mayo y el guardapolvo de “Maestro del pueblo”. Durante el acto, ofreció un mini recital para los presentes.

En otro orden, se recordó que hoy se dará a conocer el veredicto por el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner. En ese marco, también se mencionó la condena a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, implicados en dicho atentado.

Este episodio se enmarca en un contexto político tenso, con denuncias y proyectos legislativos que reflejan la polarización vigente. Por ejemplo, Milei enfrenta una nueva denuncia penal, mientras gobernadores de Provincias Unidas buscan romper la confrontación entre kirchnerismo y mileismo, expresando su cansancio por la disputa.