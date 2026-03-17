La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner protagonizó un momento particular durante su declaración en los tribunales de Comodoro Py, al responder con ironía cuando el juez le preguntó si tenía apodos.

“Me dicen Cristina, podría decirle algunos otros, pero no me parecen adecuados”, expresó con una sonrisa, en medio de las formalidades iniciales de la audiencia.

El intercambio ocurrió durante las preguntas de rutina que el tribunal realiza antes de iniciar la indagatoria, en un tramo donde la exmandataria también se mostró incómoda y respondió con gestos y comentarios irónicos.

La escena se dio en el inicio de su exposición ante el Tribunal Oral Federal N°7, en el marco de la causa conocida como “los cuadernos de las coimas”, donde está acusada de liderar una asociación ilícita vinculada al cobro de sobornos en la obra pública.

Además de esa respuesta, Cristina Kirchner dejó otras frases durante las formalidades, en las que cuestionó el carácter de algunas preguntas y evidenció su malestar antes de comenzar su declaración principal.

El episodio, breve pero significativo, no pasó desapercibido y se sumó a una jornada marcada por tensión política y fuerte expectativa en torno a una de las causas judiciales más relevantes de los últimos años en la Argentina.