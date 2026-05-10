Domingo 10 de Mayo
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Sociedad > Riquísimo

Cómo hacer papas gratinadas con crema fáciles y rápidas

Las papas gratinadas con crema se convirtieron en una de las recetas más elegidas por su sabor, textura cremosa y preparación sencilla. Ideal como acompañamiento o plato principal.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Papas gratinadas con crema, la receta perfecta. (Ilustrativo)

Las papas gratinadas con crema son una de las preparaciones más clásicas y rendidoras de la cocina casera. Con pocos ingredientes y una cocción sencilla, el plato logra una combinación irresistible entre papas tiernas, salsa cremosa y una cubierta dorada de queso gratinado. 

La receta se destaca por su versatilidad, ya que puede servirse como guarnición para carnes, pollo o pescado, aunque también funciona perfectamente como plato principal. Además, admite múltiples variantes, incorporando ingredientes como cebolla caramelizada, jamón, panceta, hongos o diferentes tipos de queso. 

 

Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • Papas — 800 gramos
  • Crema de leche — 300 mililitros
  • Queso rallado — 150 gramos
  • Ajo — 1 diente
  • Manteca — 30 gramos
  • Sal — 5 gramos
  • Pimienta — 2 gramos
  • Nuez moscada — 2 gramos

Paso a paso 

1- Pelar y cortar las papas en rodajas finas.

2- Frotar una fuente con el ajo y enmantecar con la manteca.

3- Disponer una capa de papas en la fuente.

4- Agregar parte de la crema de leche, la sal, la pimienta y la nuez moscada.

5- Repetir las capas hasta terminar los ingredientes.

6- Cubrir con el queso rallado.

7- Hornear a 180 °C durante 45 a 50 minutos hasta que estén tiernas y doradas.

 

Los especialistas en cocina recomiendan dejar reposar la preparación unos minutos antes de servir, para que la salsa se asiente y el gratinado mantenga mejor su textura. También aconsejan utilizar quesos como mozzarella, parmesano, cheddar o gruyère para potenciar el sabor y lograr una cubierta más dorada y crocante.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Más Leídas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD