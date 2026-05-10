Cómo hacer papas gratinadas con crema fáciles y rápidas
Las papas gratinadas con crema son una de las preparaciones más clásicas y rendidoras de la cocina casera. Con pocos ingredientes y una cocción sencilla, el plato logra una combinación irresistible entre papas tiernas, salsa cremosa y una cubierta dorada de queso gratinado.
La receta se destaca por su versatilidad, ya que puede servirse como guarnición para carnes, pollo o pescado, aunque también funciona perfectamente como plato principal. Además, admite múltiples variantes, incorporando ingredientes como cebolla caramelizada, jamón, panceta, hongos o diferentes tipos de queso.
Ingredientes (rinde 4 porciones)
- Papas — 800 gramos
- Crema de leche — 300 mililitros
- Queso rallado — 150 gramos
- Ajo — 1 diente
- Manteca — 30 gramos
- Sal — 5 gramos
- Pimienta — 2 gramos
- Nuez moscada — 2 gramos
Paso a paso
1- Pelar y cortar las papas en rodajas finas.
2- Frotar una fuente con el ajo y enmantecar con la manteca.
3- Disponer una capa de papas en la fuente.
4- Agregar parte de la crema de leche, la sal, la pimienta y la nuez moscada.
5- Repetir las capas hasta terminar los ingredientes.
6- Cubrir con el queso rallado.
7- Hornear a 180 °C durante 45 a 50 minutos hasta que estén tiernas y doradas.
Los especialistas en cocina recomiendan dejar reposar la preparación unos minutos antes de servir, para que la salsa se asiente y el gratinado mantenga mejor su textura. También aconsejan utilizar quesos como mozzarella, parmesano, cheddar o gruyère para potenciar el sabor y lograr una cubierta más dorada y crocante.