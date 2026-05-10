Un nuevo episodio sanitario encendió las alarmas en el sector turístico internacional luego de que más de 100 personas contrajeran norovirus a bordo de un crucero que partió desde Florida y navegaba por el Caribe. El brote afecta al barco Caribbean Princess, perteneciente a la compañía Princess Cruises.

Según informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, al menos 102 pasajeros y 13 miembros de la tripulación presentaron síntomas compatibles con el virus durante la travesía. El crucero había zarpado desde Fort Lauderdale el 29 de abril para realizar un itinerario de 14 días por distintas zonas del Caribe.

Ante la situación, la empresa reforzó las tareas de limpieza y desinfección en espacios comunes, mientras las autoridades sanitarias monitorean el estado de los pasajeros. El buque transporta actualmente más de 3100 turistas y se espera que arribe a Puerto Cañaveral este lunes 11 de mayo.

El norovirus es una de las principales causas de gastroenteritis aguda en el mundo y suele propagarse rápidamente en ambientes cerrados como cruceros, hospitales y residencias. El contagio puede producirse por contacto con personas infectadas, superficies contaminadas o alimentos y agua en mal estado.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran diarrea, vómitos, dolor abdominal, fiebre y malestar corporal. Aunque el cuadro suele durar entre uno y tres días, puede generar complicaciones por deshidratación, especialmente en adultos mayores o personas con defensas bajas.

El episodio ocurre en medio de la atención internacional generada por el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, lo que volvió a poner el foco sobre los protocolos sanitarios en embarcaciones turísticas y la rápida propagación de enfermedades en espacios cerrados.